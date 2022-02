Si bien el 2021 fue el año de la reactivación económica y de los fortalecimientos de diversos sectores, la ‘recuperación’ de la inflación también se ha sentido y los precios están muy altos, sobre todo de los denominados como productos de la canasta básica.

Una mirada general, por encima, ya revela que productos básicos como la papa, la carne, el pollo, los huevos y los lácteos han tenido un aumento considerable.



Ante este panorama, Reinaldo Medina, docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y experto en finanzas, entrega una serie de recomendaciones para hacer rendir la plata en estos tiempos de inflación.



(Le puede interesar: ¿Cuánto debe ganar para comprar una casa en Bogotá?).



Lo primero que dice el experto es que evite comprar el mercado de un mes con tarjeta de crédito y que buscar sustitutos más económicos a los productos que normalmente consume.

Los 'tips' del experto

- Si se compra el mercado del mes con tarjeta de crédito no se debe diferir a más de una cuota porque esto generaría mayor pago de intereses y acumulación de gastos en los siguientes meses. Por principio, los gastos de cada mes solo se difieren a una cuota de pago. Además, el interés de las tarjetas de crédito es el más alto del mercado.

Facebook Twitter Linkedin

El mercado, según el experto Reinaldo Medina, no se debe diferir a más de una cuota si se paga con tarjeta de crédito. Foto: iStock

Hacer cambios en la dieta de acuerdo con la oferta de productos y escoger los que favorezcan más el bolsillo FACEBOOK

TWITTER

- Tenga cuidado en los gastos diarios o ocasionales que, sin darse cuenta, afectan el flujo de caja. Es importante llevar un control diario en un periodo de crisis.



- Ajuste el presupuesto a las contingencias de cada mes. Si aumenta los gastos en alimentación, debe ver en qué rubro los reduce.



(Siga leyendo: La clave del ahorro: así se puede hacer un presupuesto anual).



- Hacer ajustes en la ejecución del presupuesto mensual. Siempre la herramienta maestra para controlar los gastos debe ser el presupuesto.



- Reducir los gastos flexibles al menos en la misma medida en que se suben los gastos inesperados.



- Evite endeudarse para cubrir estos gastos de consumo en el mes porque solo estará postergando el problema y pagando intereses, lo que se convertiría en una bola de nieve.



- Buscar sustitutos. Se recomienda buscar sustitutos más económicos, hacer cambios en la dieta de acuerdo con la oferta de productos y escoger los que favorezcan más el bolsillo.



(No deje de leer: Las monedas más devaluadas del mundo, según ‘The Economist’).

Facebook Twitter Linkedin

El experto recomienda hacer un presupuesto, pues es la herramienta maestra para controlar los gastos. Foto: iStock

- Haga uso del ahorro. Si no se tiene mucho margen de maniobra con las cuentas flexibles, puede hacer uso del ahorro. Debe ahorrar al menos el 10 % de los ingresos o tener un ingreso mensual ahorrado. Este ahorro sirve para poder cubrir gastos imprevistos o para invertir.



(Además: ¿Por qué tu dinero vale menos?: 3 cosas que están afectando tus finanzas).



- No difiera los gastos de un mes a otro, por eso es importante, en lo posible, ajustarse al valor de los gastos del mes. Si no lo hace, esa situación trasladará el problema a los siguientes meses y la empeorará, porque se van acumulando los saldos negativos mes a mes.



- Siempre es importante estar pensando cómo generar nuevos ingresos, ya que el presupuesto se compone de los ingresos y los gastos. Entonces, por un lado, genere ahorros disminuyendo gastos y así tendrá más ingresos para poder tener un mayor flujo de caja.

PORTAFOLIO

Más noticias

- Subsidio familiar: esta es la cuota monetaria que recibirá en este 2022.

- Iván Duque: 'Crecimiento económico del 2021 estuvo por encima del 10,2 %'.

- Así está el costo de vida en Bogotá y en otras ciudades de Colombia.

- Jurados de votación: ¿Cómo saber si lo eligieron? Aquí le explicamos.

- Cédula: paso a paso para hacer un denuncio por pérdida.