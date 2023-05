Preguntan los lectores: "¿Cómo debe estar constituido un consejo de administración y qué funciones se deben asignar dentro del mismo?"



Los miembros del Consejo de administración son designados por la asamblea de propietarios en la forma y con los requisitos establecidos en el reglamento de propiedad horizontal. De acuerdo con la Ley 675 de 2001, este órgano se conforma por un número impar de tres o más propietarios de unidades privadas o sus delegados. Es obligatorio en los edificios de uso comercial o mixto compuesto por mas de 30 unidades privadas excluyendo parqueaderos y depósitos. En los demás será potestativo.



La misma Ley determina el quórum y mayorías para que delibere y decida, y consagra como una de sus funciones principales tomar las determinaciones necesarias para que la persona jurídica cumpla con sus fines de acuerdo con cada reglamento. Entre las principales funciones del Consejo se destaca la de nombrar al administrador y la de imponer las sanciones si así se le ha asignado esta última en el reglamento correspondiente.



Sobre los seguros obligatorios

"¿La cuota del seguro de áreas comunes se considera como extra? ¿Se pueden pedir dos cuotas extras para diferentes actividades en un lapso de uno o dos meses en sesiones diferentes de asamblea ordinaria y extraordinaria?"



La Ley 675 de 2001 no solo establece como norma de orden público la obligación de los inmuebles sometidos a sus disposiciones de constituir las pólizas contra incendio y terremoto que cubran los bienes comunes susceptibles de ser asegurados, sino que, de manera expresa, determina que en el presupuesto anual elaborado por el administrador se debe contemplar lo relacionado con las primas de seguros.



También será obligatorio acatar lo dispuesto en cada reglamento de propiedad horizontal, pues se deben amparar muchos otros riesgos en cada copropiedad. No es común, ni ajustado a las normas, que las previsiones para el pago de los seguros no se incluyan en el presupuesto anual, por ello, se deban solicitar cuotas extraordinarias. Es necesario revisar los antecedentes acudiendo, si es el caso, al revisor fiscal, si lo hay, para impugnar las decisiones o tomar las medidas del caso.

Cobro de servicios durante una administración provisional

"Una administración provisional nombrada por el constructor está incluyendo en las cuentas de cobro a los copropietarios, agua, luz e impuesto predial para el constructor. ¿Esta es facultad de la administración? ¿Se puede poner alguna queja en algún organismo de control?"



Cuando el propietario inicial hace entrega de cada unidad privada, incluye los bienes comunes esenciales y algunos no esenciales, de conformidad con lo previsto en cada reglamento y en demás documentos referentes a la negociación. No es cierto que solo se deben pagar las expensas comunes desde que sucede la entrega formal de los bienes comunes no esenciales, pues desde el primer momento se requiere de la vigilancia, el aseo, los servicios y demás, de acuerdo a un presupuesto provisional elaborado por el primer propietario.



A pesar de esto, tampoco es lógico que un pequeño grupo de adquirentes se haga cargo de todos los gastos, por ejemplo, de una piscina en funcionamiento, por lo cual se sugiere revisar los antecedentes. Sobre los prediales, este impuesto de los bienes comunes se incluye en los bienes privados y al transferirse el dominio se deberá haber pagado el predial.

NORA PABÓN GÓMEZ

​Abogada - Asesora externa

