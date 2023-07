De acuerdo con Bancolombia y la Federación Colombiana de Municipios existe un mecanismo de estafa por medio de WhatsApp, en donde supuestos asesores digitales del Simit engañan a las personas ofreciendo descuentos en multas de tránsito.

Manténgase alerta y evite futuros dolores de cabeza.

De acuerdo con la Fedemunicipios, las personas deben tener en cuenta que hay personas que usan el Simit, así como sitios web no oficiales, que no tienen relación para solicitar los datos de las personas, y de allí redirigen a un chat de WhatsApp en donde estafadores les consultan el estado de cuenta.



Entre las promesas que les hacen a las personas, está el hacerles un descuento del 50 por ciento de descuento sobre la multa.



Además con el valor generan un recibo de pago, envían un certificado bancario falso y les piden a las personas consignar, haciéndolos víctimas de estafa.

Multas

Así puede evitar caer

La Federación Colombiana de Municipios – Simit, y Bancolombia pidieron entonces que para que no caer en esta trampa, las personas tengan en cuenta que la página web para consulta y pago de multas y sanciones por infracciones de tránsito es https://fcm.org.co/simit



Recuerde además que el Simit no cuenta con asesores digitales ni canales de atención por WhatsApp.



Solo los organismos de tránsito son los autorizados para otorgar descuentos.



Los usuarios pueden pagar sus multas por medio del botón PSE en la página web o con el recibo de pago en entidades bancarias, NO por medio de billeteras virtuales o consignaciones a cuentas de ahorros.



Los trámites ante el Simit son gratuitos y no necesitan intermediarios que cobren alguna comisión.



Además, revise siempre que la certificación bancaria que le envían, para este tipo de trámites la mejor recomendación es acudir a los canales oficiales de cada entidad.



Finalmente, al reconocer estas modalidades de fraude, es recomendable que las reporte.

