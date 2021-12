En la actualidad, el Gobierno Nacional ofrece varias iniciativas para que todos los colombianos adquieran su casa propia, lo que ha impactado positivamente al sector vivienda. No en vano, en 2021 se han alcanzado varios récords en términos de ventas.



"Entre enero y octubre de 2021 se han vendido 190.000 unidades, eso es más de lo que se comercializó en todo 2020, cuando se vendieron 179.000 unidades. Con esto, 2021 ya es el mejor año en ventas de vivienda desde que se tiene registro", afirmó el ministro de vivienda Jonathan Malagón.

Pero las opciones para comprar vivienda no se limitan a los inmuebles nuevos, el Fondo Nacional del Ahorro, FNA, tiene varias opciones para que las personas que no están interesadas en un proyecto nuevo puedan acceder a la vivienda usada.



Crédito por ahorro voluntario

Se trata de un plan de ahorro mensual en el cual usted deposita una cantidad de dinero durante cierto plazo y, al final, podrá acceder a un crédito para compra de vivienda nueva o usada, compra de cartera, construcción de un lote o remodelar su hogar.



"El tiempo mínimo para realizar el Ahorro Voluntario tradicional será de nueve meses para trabajadores dependientes y pensionados, y de 12 meses para quienes no cumplan esta condición", explica el portal web del FNA.



Una vez cumpla con el tiempo y pueda solicitar el préstamo, las tasas dependerán de sus ingresos y el tipo de amortización.



Requisitos



- Ser afiliado

- Contar con el puntaje mínimo para solicitar el crédito, según el sistema de calificación personal definido por la Junta Directiva

- Presentar la solicitud única de crédito en formato original o fotocopia

- Las sumas depositadas en la cuenta del ahorro voluntario no deben estar embargadas o pignoradas



Acuda al Fondo Nacional del Ahorro para conocer sus posibilidades de conseguir casa propia. Foto: iStock

Leasing Habitacional

Es una alternativa de financiación en la que se acuerda una especie de arrendamiento con en FNA. Cada mes deberá pagar unas cuotas y, al finalizar el tiempo acordado, se puede quedar con la vivienda ejerciendo la opción de adquisición que pactó.



Eso sí, la vivienda que desee no debe ser de interés social y debe estar registrada en estrato 4, 5 y 6. De tal forma que le financien hasta el 85 % a 20 años.



Requisitos

- Ser mayor de 18 años

- No debe superar los 80 años entre su edad y el tiempo del contrato

- Actividad laboral estable

- Experiencia crediticia

- El canon mensual no debe superar el 30 % de sus ingresos

La casa será propiedad del Fondo Nacional del Ahorro hasta que finalice el contrato. Foto: iStock

Crédito de Cesantías

Usted también puede financiar su vivienda con las cesantías, sin necesidad de codeudores.



Requisitos

- Ser afiliado

- Cumplir con el puntaje mínimo para solicitar el crédito

- Presentar la solicitud única de crédito en formato original o fotocopia

- Las cesantías no deben encontrarse pignoradas o embargadas



Para conocer más sobre estos productos puede contactarse con los asesores del Fondo Nacional de Ahorro, ya sea acudiendo a las oficinas, por medio de su línea gratuita nacional 01 8000 52 7070, por el asistente virtual de su página oficial o por WhatsApp +57 3213213441.

