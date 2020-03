Cómo va el bolsillo con la pandemia.

Con la llegada del coronavirus, las personas están asumiendo nuevos hábitos y decisiones con los que buscan disminuir el riesgo de contagio.

Esas nuevas prácticas pueden significar gastos y tener alguna presión en el bolsillo y en los presupuestos familiares.



Frente a esa realidad, Coru.com, una plataforma de comparación de servicios financieros en línea de México, hizo algunas recomendaciones para que los cambios sean lo menos costosos:



Verificar seguros médicos o planes de salud: se recomienda revisar o consultar con la empresa si las pólizas o los planes cubren enfermedades a causa del coronavirus.

Habría que consultar si en cada póliza, al declararse una epidemia o pandemia, se excluyen de las coberturas.



En caso de que haya viajes programados, es útil revisar las políticas de cancelaciones de vuelos. Especialmente en caso de viajes a Europa y Asia, Coru.com sugiere mantenerse al tanto de las políticas de cambios, cancelaciones y reembolsos de las aerolíneas. Recuerda que la mayoría de estas empresas ya enviaron comunicados. De todas formas, vale la pena consultar las políticas de reembolsos, cambios de fechas, etc., para actuar rápido y decidir si posponer el viaje y no perder el dinero del vuelo.



En general, las normas apuntan a que si los vuelos son cancelados por razones sanitarias o de emergencia, no hay compensaciones por tratarse de razones de fuerza mayor. En cualquier caso, si vamos a viajar fuera de México, es conveniente revisar cuáles son las políticas de cancelación o cambios de vuelo según la aerolínea que vayamos a usar.



Inversión en salud. Como todavía no hay un tratamiento identificado, Coru invita a no escatimar recursos económicos para mantener los espacios personales y de trabajo bien aseados, gastar en higiene personal, gel desinfectante de alcohol isopropílico al 70 o 90 por ciento. Considera que alimentos saludables y vitamínicos también son una buena inversión.



Evitar compras inútiles de pánico. No caer en el furor de comprar vuelos ‘baratos’ o tratamientos sanitarios especialmente costosos y escasos. Lo mejor es mantenerse alerta de las comunicaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las aerolíneas, las autoridades de salud.



Si viajar no ha estado en el presupuesto, se sugiere evitar la tentación de comprar un vuelo que luego no podrá liquidar con el resto de una estancia no planeada.

