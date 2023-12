Así puede sacarle provecho a los bolsillos de ahorro

Diciembre no es solo época de gastos y de compras, el recibir dinero extra o hacer el cierre del año financiero también puede ser visto como una oportunidad para ahorrar, para sacarle provecho a las rentabilidades y a las opciones que tienen las billeteras virtuales como los bolsillos de ahorro.

Los bolsillos de ahorro son mecanismos diseñados para permitirle al usuario separar el dinero en su misma cuenta bancaria.



El objetivo es que destine un valor al cumplimiento de las metas o para el pago de imprevistos.



La idea es que es más fácil que sacarlos y guardarlos en físico, se pueden nombrar, evita la tentación de de gastar el dinero pues está aparte de la cuenta de ahorro y usa la rentabilidad de la cuenta para crecer.



Sin duda, los últimos meses del año tienden a ser los más costosos debido a la temporada de gastos significativos: compras navideñas y período de vacaciones. Ante este panorama, los bolsillos son una buena opción para gestionar las finanzas de manera idónea.



Estas herramientas sirven para cumplir con las metas de ahorro que no deben parar sólo por la época de festividades.

Los certificados de depósitos a término fijo son una buena alternativa para ahorrar. Foto: iStock

De acuerdo con Santiago Covelli, CEO de Lulo Bank, lo importante es usar a su favor la rentabilidad que tiene en una billetera digital o en un a cuenta de ahorro.



“ Por ejemplo, con nuestros bolsillos podrán ahorrar con una tasa de rentabilidad del 10 por ciento efectivo anual, así que hay que conocer que tasa tiene cada producto, esto hace crecer cada vez más su plata. Entre más ahorren en sus bolsillos, más plata ganarán para cumplir con todos sus propósitos”, afirmó.​

Es probable que dentro de las cuentas pueda crear hasta 10 bolsillos para cumplir metas, puede personaliza, cambiar el nombre de cada uno y además estos productos no requieren que se cumpla un mínimo de tiempo para entregar dividendos o de un monto mínimo para crearlos.



Otra ventaja de esta opción de ahorro, es que si en algún momento los usuarios necesitan sacar plata de uno de los bolsillos, lo podrán hacer a cualquier hora del día y el banco no cobrará por hacerlo. Cosa que no sucede por ejemplo con productos como los Certificado de Depósito a Término, o CDT.



Si bien es cierto que la temporada de fin de año puede ser costosa, es fundamental adoptar hábitos inteligentes y definir metas de ahorro específicas apoyadas por herramientas que contribuyan a cumplirlas. Esto con el fin de evitar estrés financiero y disfrutar de las festividades sin preocupaciones.

