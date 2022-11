Son 115.815 hogares bogotanos los que a a partir del jueves 10 de noviembre podrán inscribirse al programa de Familias en Acción, de Prosperidad Social.



Con este auxilio monetario se pretende incentivar la asistencia y permanencia escolar de los niños, niñas o adolescentes menores de 18 del hogar beneficiario, y el acceso al sistema de salud.

Para iniciar el proceso debe acercarse a la carrera 14A # 68-26, cerca de la estación Flores y Calle 63 de Transmilenio, de lunes a viernes entre las 8 a. m. y 5 p. m.



Prosperidad Social espera que sean cerca de cinco mil los interesados que se acerquen por día a la sede para acceder al auxilio. Sin embargo, vale la pena destacar que para ser parte de los beneficiarios es necesario estar en la lista de hogares focalizados que ha sido hecha por la entidad y que puede consultar en el siguiente link: https://familiasfocalizadas.prosperidadsocial.gov.co/.



Para las familias bogotanas interesadas deberán agendar, a partir de este martes 8 de noviembre, una cita a través de un enlace ubicado en la página web de Prosperidad Social https://prosperidadsocial.gov.co/.



De igual forma, las familias pueden asistir solamente con esta cita agendada. Recuerde que debe disponer de un mínimo de 30 minutos para realizar el proceso y llevar los siguientes documentos:



1. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de quien se presenta como titular. En caso de que el titular sea menor de edad, debe presentar la tarjeta de identidad. En caso de que no cuente con el documento original, lleve la contraseña.



2. Fotocopia legible de los documentos de identidad para cada menor de edad que vaya inscribir.



3. Contar con información de las entidades de educación en las que se encuentran matriculados los niños, niñas o adolescentes; información de la institución prestadora del servicio de salud (IPS). No es necesario llevar documentos que certifiquen esta información.

