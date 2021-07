Avanza el tercer ciclo de pagos de Familias en Acción

El Departamento para la Prosperidad Social –DPS- avanza sin inconvenientes en el proceso del tercer ciclo de pagos del programa Familias en Acción, con el cual se beneficiarán más de 2,12 millones de hogares que forman parte del programa social.



La entrega de estos recursos corresponde al periodo de verificación de febrero a marzo de este año.



(Le puede interesar: Familias en Acción: conozca las fechas del tercer ciclo de pagos)

Este pago se lleva a cabo de manera gradual y progresiva y adicionalmente incluye un incentivo de salud para niños menores de seis años, y otro de educación para los menores matriculados en colegios de calendario A y B.



“Estamos priorizando a los hogares más pobres para que empiecen a tener oportunidades y sigan avanzando en la Ruta para la Superación de la pobreza. Ese es el camino, el de la equidad, del que todos como sociedad somos parte y que debemos ayudar a construir. Este proceso es un paso hacia esa política de Estado”, dijo la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Susana Correa.



(Le recomendamos: ¿Cómo tramitar la pensión para personas en situación de discapacidad?)



Por su parte, Pierre Eugenio García, subdirector general de los programas y proyectos de Prosperidad Social, aseguró que, de acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este ciclo incluye el incremento de 2,11 por ciento del monto de los incentivos para salud y educación.



De acuerdo con el DPS, el tercer ciclo de pagos irá hasta el 26 de julio de este año y 2.116.963 hogares recibirán el giro correspondiente al subsidio.

@ProsperidadCol informó que desde el martes 6 de julio y hasta el 26 de julio de 2021 inició el tercer ciclo de pagos para 2.116.963 hogares de #FamiliasEnAcción.



¡Recuerden continuar con todas las medidas de bioseguridad para el retiro de su pago! pic.twitter.com/twfp9VopiV — Familias en Acción (@FamiliasAccion) July 14, 2021

“También tendremos una excepción a la regla de acumulación en todo el país, por lo que no se aplicará la suspensión por no cobro. Las familias tendrán acumulado los incentivos no cobrados desde el ciclo seis del año pasado. La inversión asciende a $ 333.259 millones”, agregó el subdirector de la entidad.



(Además lea: Jóvenes en Acción: abren nuevas inscripciones para el programa)



Las familias que hacen parte del programa podrán consultar el cronograma para cada municipio con la fecha y sitio de pago en la página web de Prosperidad Social, en las líneas de atención o en las cuentas oficiales de Twitter y Facebook de la entidad.



Quienes sean convocados deben presentar los siguientes documentos:

Original y fotocopia de la cédula de ciudadanía (o de extranjería, según el caso) de quien vaya a ser el titular de la familia ante el programa (se prioriza que sean las madres). Si quien se presente como titular es menor de edad, debe presentar el original y fotocopia de la tarjeta de identidad. En ambos casos se aceptan contraseñas.



(No deje de leer: Jóvenes en Acción: estos son los requisitos para inscribirse)



Original y fotocopia de los registros civiles de todos los niños, niñas o adolescentes (NNA) a inscribir. Si los NNA tienen más de 7 años, también deben presentar el original y fotocopia de la tarjeta de identidad. Solo podrán ser inscritos los NNA que aparezcan en la ficha Sisbén.



ELTIEMPO.COM