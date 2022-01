El Programa de inversión social Familias en Acción habilitó desde el pasado 28 de diciembre, los cobros del último ciclo del año 2021. Se estima que más de 2,1 millones de hogares colombianos en condición de pobreza y vulnerabilidad se beneficien con el ingreso.

Ahora bien, para las personas que no han tenido la oportunidad de reclamar el dinero, podrán hacerlo hasta el próximo 25 de enero de 2022, pues es la última fecha destinada por el Gobierno para que los beneficiarios se acerquen a recibir los desembolsos.



Tenga en cuenta que los ciudadanos bancarizados empezaron a recibir las consignaciones desde el 28 de diciembre, día que se abrió el ciclo de pagos, por lo que se recomienda verificar el estado de sus productos Davivienda y Banco Agrario, entidades encargadas de manejar los recursos de Prosertidad Social.



Por su parte, los ciudadanos que no cuenten con cuentas en entidades bancarias, recibirán el dinero por medio de la modalidad de giros a través de las marcas aliadas. Estos desembolsos iniciaron desde el 4 de enero de 2022.



Los pagos que no sean retirados volverán a las arcas del estado.



“No queremos que los hogares pierdan estos recursos, este es el último plazo para reclamarlos. Es importante que realicen la verificación con los enlaces municipales”, dijo Susana Correa, directora de Prosperidad Social.



#BuenasNoticias para más de 2,1 millones de @FamiliasAccion: iniciamos de manera gradual el sexto ciclo de pagos hasta la tercera semana de enero de 2022. Consulten cronograma por municipio, puntos de pago, aliados y horarios con enlaces municipales y canales de @ProsperidadCol. pic.twitter.com/9IhKF6dMgH — Susana Correa (@SusanaCorreaBor) December 27, 2021

¿Cómo reclamar los pagos?

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página www.prosperidadsocial.gov.co, allí va a buscar el ícono del asistente virtual, el cual le mostrará una ventana con un formulario digital que deberá llenar con sus datos personales para verificar su identidad en la base de datos del sistema.



Una vez llenado el formulario, lo redirigirá a un nuevo espacio donde se encuentran todos los programas de inversión social que tiene el estado, por lo que simplemente debe darle de la opción ‘Familias en Acción’.



Luego, podrá chatear con un agente de servicios de la entidad el cual le hará unas preguntas de seguridad para verificar la autenticidad de la persona que hace la consulta. Este operador le brindará a detalle la información.



Ahora bien, a la hora de recoger el desembolso, es pertinente consultar el cronograma de pagos y horarios destinados para cada región del país en la página web oficial de prosperidad social.

Sigue avanzando enero y con él, el último pago de 2021 de @FamiliasAccion. Hogares: recuerden que tienen plazo de retirar hasta el próximo 25 de enero. No lo dejen para el último día. También estamos buscando a más de 22.800 hogares que aún no han cobrado los pagos extras de 2020 pic.twitter.com/hkOrD2ytqy — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) January 11, 2022

