El Programa Familias en Acción entrega distintas sumas de dinero, según la cantidad de menores de edad que haya en la familia y el tipo de incentivo (educativo o de salud) que se asigne. Para ello, según Prosperidad Social, el programa solicita adelantar una inscripción y cumplir con ciertas condiciones.



Recuerde que este proceso es totalmente gratuito y que cada alcaldía debe divulgar el cronograma de cómo se harán las inscripciones, de acuerdo con lo estipulado por Prosperidad Social.



A continuación le contamos lo que debe tener en cuenta.

¿Cómo registrarse?

Lo primero que se debe tener en cuenta es que, para este año, las inscripciones se abrirán una vez finalicen los procesos electorales. Es decir, entre julio y agosto.



La inscripción será de manera presencial en las ciudades con menos de 2.500 familias focalizadas y para las demás será de manera virtual.



Para el proceso de inscripción:



1. A la familia se le asigna una cita. En caso de que sea presencial, se le indicará la fecha, el lugar y la hora para iniciar el proceso de inscripción.



2. El día de la cita debe entregar los documentos requeridos. Si es virtual, se habilitará un portal web para subir la documentación.



Los documentos deben ser legibles y no deben presentar ninguna alteración. Estos son:



- Cédula original y fotocopia de la persona que figura como titular. Si es menor de edad se debe presentar la tarjeta de identidad. Se acepta la contraseña en caso de no tener el documento.



- Registro Civil original y fotocopiado de cada menor de 18 años que está a cargo de la familia y tarjeta de identidad de los niños entre 7 y 17 años.



- Datos del colegio y la IPS en la que está el menor. No es necesario tener certificados.



3. Firmar el contrato social que le facilitarán.



4. Se genera la inscripción y se entregará un comprobante.



5. De inmediato, se inicia una etapa de validación para confirmar que los documentos son legibles y la inscripción se hizo de manera correcta.

Requisitos

Para que una familia sea convocada debe cumplir con los siguientes requisitos:



1. La familia debe estar clasificada en la encuesta Sisbén IV entre A1 Y B4.



2. En la ficha Sisbén IV (resultado de la encuesta) deben estar registrados los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años a cargo de la familia.



3. Ser parte del proceso de focalización que aplica Prosperidad Social, en donde se tendrá en cuenta una fecha de corte para tomar la información del Sisbén IV con los criterios anteriores.