Pagar impuestos es una obligación de la gran mayoría de ciudadanos de un país, pues los recursos recaudados son empleados por los gobiernos para pagar los gastos del país, como los de salud, educación y seguridad; también para adelantar obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de la Nación, entre otros.



De ahí no solo la importancia de cumplir a tiempo con ese compromiso, sino también de procurar que otros agentes de la sociedad hagan lo propio. Por eso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian), encargada del recaudo de esos recursos, adelanta una campaña para que los ciudadanos exijan en sus compras su factura electrónica.



Como se recuerda, la factura electrónica es el documento digital equivalente a la factura de papel que expiden los comercios y grandes contribuyentes por las transacciones de venta de bienes y/o servicios.



Según la normativa expedida al respecto, toda venta que supere en valor los 212.060 pesos (5 UVT) debe estar acompañada de su respectiva factura electrónica. Esta obligación rige desde el 1 febrero para Grandes Contribuyentes y entrará en vigencia desde el 1 de abril para Declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios; declarantes de ingresos y patrimonio (no grandes contribuyentes).



Según datos de la Dian, en Colombia cerca de 1 millón de facturadores están habilitados para cumplir con la obligación.



“Emitir facturas electrónicas de manera inmediata al realizar una venta no debe ser un proceso complicado para el comerciante”, explica Andres Torres, director de Cumplimiento de Alegra.com, quien agrega que: “La utilización de los sistemas que automaticen labores operativas no solo alivia la carga para el emprendedor, sino que hace de la experiencia de compra un momento grato para el cliente, donde la entrega de comprobantes es veloz y sin barreras”.

Exija la factura electrónica

Exigir la expedición de la factura electrónica cuando se hacen esas compras de gran valor no solo ayuda a la Dian a controlar la obligación del cumplimiento de este requisito a los contribuyentes, sino que también le trae beneficios a quien adquiere un bien o servicio. Estos son los beneficios que puede conseguir al exigir dicho documento digital:



1. Deducción en el impuesto sobre la renta hasta del uno por ciento (1 por ciento) del valor de las adquisiciones, sin exceder doscientas cuarenta (240) UVT (10'178.880 en 2023) en el respectivo año gravable.



2. Poder soportar costos, deducciones y/o impuestos descontables en sus declaraciones tributarias.



3. Facilidad en la consulta de sus soportes que llegan a su correo electrónico o lo puede revisar en el servicio informático de factura electrónica.



4. Contribuir al progreso económico del país y a la inversión social.



5. Contribuye a evitar la Evasión de Impuestos. El poder está en sus manos con su factura electrónica.



6. Cuida del medio ambiente al no utilizar papel.