Adiós a la factura de papel en Colombia; Dian explica qué pasará cuando haga compras

Si usted está acostumbrado a recibir la factura de papel cuando compra algo en Colombia, tendrá que adaptarse al nuevo sistema. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aseguró que este 2024 "desaparecerá" la factura tradicional.

(Más: Declaración de renta: esto debe saber para deducir $11 millones con factura electrónica).

La Dian modificó los plazos para que supermercados y otros establecimientos dejen de entregarla en papel y migren a la factura electrónica, aquella que se les envía a los compradores mediante correo para que la conserven de forma digital.

Facebook Twitter Linkedin

La factura de papel irá desapareciendo de manera paulatina. Foto: iStock

"Esta implementación redundará en beneficios importantes como mejoras en los servicios de declaraciones sugeridas, devoluciones automáticas de impuestos, y dispondrá de información en tiempo real de sus soportes venta y/o compra de bienes y/o servicios", señaló Cecilia Rico Torres, directora de Gestión de Impuestos de la Dian.

¿Cuándo se acabará la factura de papel en Colombia?

Como estableció la autoridad en su resolución 008 de 2024, a partir de esta fecha los establecimientos deben emitir el documento electrónico, según su clasificación:

- 1.° de mayo de 2024: grandes contribuyentes.

- 1.° de junio de 2024: declarantes del Impuesto sobre la Renta que no tengan a calidad de grandes contribuyentes.

- 1.° de julio de 2024: no declarantes del Impuesto sobre la Renta y sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas.

(Lea: Barreras que le están poniendo freno al avance de la factura electrónica en Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

La factura de sus compras deberá llegarle ahora al correo electrónico. Foto: iStock

Otros establecimientos que, por ejemplo, expiden tiquetes para ingresar al cine o tiquetes de transporte de pasajeros también deben implementar el sistema electrónico. Estas son las fechas máximas que tienen de plazo:

- 1.° de agosto de 2024: servicios públicos domiciliarios, el tiquete de transporte de pasajeros y el extracto.

- 1.° de septiembre de 2024: tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros; la boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de suerte y azar diferentes a los juegos localizados; y el documento en juegos localizados.

- 1.° de octubre de 2024: el documento expedido para el cobro de peajes; el comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores; y el documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities.

- 1.° de noviembre de 2024: la boleta de ingreso a espectáculos públicos, de las artes escénicas, y otros espectáculos públicos; y la boleta de ingreso a cine.

¿Cómo se pide la factura electrónica?

La Dian define la factura electrónica como "evolución" de la factura tradicional que reciben los colombianos al momento de hacer alguna compra.

"Es una obligación legal esencial para combatir la evasión de impuesto de renta (por subfacturación y deducción de costos y gastos falsos) y la evasión de IVA", sostuvo el director de la Dian, Luis Carlos Reyes.

Facebook Twitter Linkedin

Funcionarios de la Dian inspeccionan los locales de centros comerciales para que expidan la factura electrónica. Foto: Dian

(También: Dian explica por qué selló Olímpica del C.C. Portal 80: esto fue lo que encontraron).

Tan pronto se efectúa la compra, el vendedor debe solicitarle al usuario los siguientes datos para expedirle la factura electrónica:



- Nombre o razón social.



- Número de cédula o NIT.



- Correo electrónico.



Luego, al correo que brindó llegará el documento.

Durante el periodo de transición, la Dian anunció que 1.400 servidores públicos estarán visitando 4.500 establecimientos de todo el país para verificar que estén migrando al sistema digital. Además, dijo, adelantará acompañamiento a los representantes de los comercios.

También puede ver:

- Dane abre nueva convocatoria de empleo para 1.518 personas; paga hasta $ 2 millones.

- Declaración de renta: ojo, lo que debe hacer para lograr deducciones en el impuesto.

- Tunja funcionará las 24 horas: alcalde ruso Mikhail Krasnov da detalles de estrategia.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS