¿Me conviene más Colpensiones o el fondo privado?

Muchos expertos vienen advirtiendo que la competencia entre fondos de pensiones privados y Colpensiones, el fondo público, debería cambiarse a la hora de sacar adelante una reforma pensional.



Pero mientras eso pasa, los trabajadores deben seguir eligiendo lo que consideren que más les conviene, y por eso es común la pregunta "¿Cuál régimen es mejor?".



El portal elempleo.com tomó apartes del libro ‘Cómo nos vamos a pensionar’ (Intermedio Editores), del economista Mauricio Galindo, cuya respuesta es que depende de cada caso.

“La conveniencia de estar en un lado u otro depende de cómo se aglutinan aspectos como qué tan lejos o cerca está la persona de la edad de retiro; cuáles son sus ingresos; cuántas semanas de cotización ha logrado acumular, y qué estabilidad laboral tendría en el futuro o capacidad de seguir haciendo aportes, mientras llega a la edad de jubilarse”, señala el documento.



En general, para las personas que tienen bajos ingresos y cotizan poco, con alto riesgo de no completar las semanas, podrían ser más convenientes los fondos privados. También, para quienes sí logren las semanas y tengan la posibilidad de una pensión de salario mínimo.



Entre tanto, en la medida en que las personas tienen mayor estabilidad laboral a lo largo de los años, y cotizan de forma constante, y los ingresos superan y se alejan del salario mínimo, Colpensiones es mejor alternativa.

¿Cuándo en los fondos privados?

La publicación explica que uno de los casos es el de las personas a las que les queda más difícil cotizar continuamente y, por lo tanto, se les dificulta más completar los aportes necesarios para pensionarse, a quienes les podría convenir más el fondo privado.



La razón, agrega, es que si no consiguen pensionarse, pueden reclamar los aportes, que tienen un cálculo más favorable en los fondos. Ese pago en Colpensiones se llama indemnización sustitutiva, y en los fondos, devolución de saldos.



En Colpensiones se traen los aportes a precios actuales según como haya subido el costo de la canasta familiar, y ese es el valor que se entrega al afiliado. En los fondos, se devuelven los aportes ahorrados en la cuenta individual más los rendimientos logrados, que son superiores a la inflación.



Por ejemplo, en el 2017 los trabajadores que pidieron la devolución en los fondos privados recibieron, en promedio por persona, 34,9 millones de pesos, y los que recibieron devolución en Colpensiones, obtuvieron 4,4 millones de pesos, de acuerdo con los registros de las entidades, mencionados por Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, el gremio de los fondos privados.



En otras palabras, los fondos privados son más convenientes si se sabe que no se alcanzará a cotizar el tiempo suficiente para la pensión.

¿Cuándo es mejor Colpensiones?

Entre tanto, el documento explica que cuando los ingresos sobre los que se cotiza suben y superan el salario mínimo, y las personas tienen la estabilidad laboral o la capacidad de cotizar con regularidad, la alternativa de Colpensiones se vuelve la más conveniente.



La razón es que la mesada de la pensión se determina con base en los ingresos de los últimos 10 años de cotización. Es decir, que si bien entre más altos sean esos ingresos, más se reduce la tasa de reemplazo, por el otro lado, esa tasa sube entre más semanas se haya cotizado por encima del mínimo de 1.300 semanas.



Y en ingresos relativamente altos, la mesada que resulta está lejos de ser alcanzada por los rendimientos financieros que históricamente han conseguido los fondos privados.



En otras palabras, en pensiones de un salario mínimo los fondos son más convenientes porque se consiguen con tres años menos de aportes, y se logra pagar el monto de la mesada porque las normas prohíben que se pague menos; pero ese pago es posible recurriendo a los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) y no porque los administradores del ahorro logren las rentabilidades necesarias.



Y al alejarse del salario mínimo ya se vuelve evidente que los rendimientos que logran los administradores de los fondos privados no compiten con las tasas de reemplazo, establecidas por ley, que se obtienen en el régimen de reparto.

Cuatro condiciones para tener en cuenta

El texto explica que, en resumen, una persona podría considerar que es posible que sea mejor estar en Colpensiones si reúne cuatro características:



- Que le falten 11 años para llegar a la edad de retiro. Cuando le falten 10 años tendría la última oportunidad de cambiar de régimen, y si no logra pensionarse, los aportes tendrían mejores rendimientos en un fondo privado.



- Que haya acumulado ya un periodo significativo de cotización, por ejemplo, 900 semanas. Si no ha acumulado suficientes semanas, hay más riesgo de no pensionarse y, en ese caso, el saldo de los aportes podría ser superior en un fondo privado.



- Que cotice sobre ingresos relativamente altos. Si se logra la pensión, con aportes, por ejemplo, de dos salarios mínimos hacia arriba, la mesada sería superior en Colpensiones.



- Que prevea estabilidad en el resto de la vida laboral. “¡Es una verdadera apuesta! Aún si la persona ha gozado de estabilidad laboral en el pasado, cada cual, según sus circunstancias calculará qué probabilidad hay de que esa estabilidad se mantenga o se rompa”, advierte el autor.



Por ello, si no se conjugan estos cuatro factores, es más posible que convenga estar en los fondos privados.



Pero recalca que caso particular de cada uno de los 22 millones de afiliados es una historia única y para tomar decisiones se deben mirar sus particularidades. Por ello, cuando cada persona quiera hacerlo puede recurrir a la doble asesoría.



