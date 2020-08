Síndrome del trabajador 'quemado': qué es y cómo sobrellevarlo

La cuarentena preventiva nacional, que ya se ha extendido por más de cuatro meses, ha obligado a la mayoría de empresas a cambiar las oficinas físicas por espacios virtuales. Esto ha traído consigo un agotamiento físico y mental en los trabajadores llamado síndrome de Burnout o síndrome del “quemado”.



(Le puede interesar: Vuelos piloto, lejos de dar el impulso para que la aviación despegue)

El síndrome del “quemado” es un tipo de estrés laboral que implica un estado de agotamiento físico, emocional o mental y que tiene consecuencias en la autoestima y la productividad de las personas. Este se caracteriza por tener un proceso paulatino, en el cual las personas pierden interés por sus tareas y el sentido de responsabilidad.



La Organización Mundial de la Salud clasificó al ‘burnout’ o síndrome del trabajador

'quemado' como una enfermedad. Esto entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Esta es

la primera vez que se incluye como enfermedad a un estado de agotamiento y un

sentimiento de falta de eficacia y rendimiento en el trabajador.



Teniendo en cuenta que desde el inicio del confinamiento muchas personas han tenido que adaptarse a una serie de nuevos y agotadores cambios laborales, Liberty Seguros comparte una serie de recomendaciones para abordar este síndrome y hacerlo más llevadero.

(Le puede interesar: 'Inició agosto y estas son las fechas claves para declarar renta')

Teletrabajar no es estar todo el día disponible. Al no tener una rutina “normal”

las horas de trabajo se han incrementado. Especialistas recomiendan seguir

manteniendo horarios para poder planificar de mejor forma el día. Realizar

teletrabajo no significa que se deje de lado los descansos, las comidas, compartir

con la familia, el ejercicio y el sueño.



Realiza modificaciones en tu nuevo lugar de trabajo. Cuando se trabaja con

el computador hay que tener en cuenta que la pantalla debe estar a la distancia

de un brazo de la cara, según lo recomienda la Academia Americana de

Oftalmología. Por su lado, el contraste y el brillo de la pantalla no debe ser más

brillante que el de la habitación donde se está. De igual manera, tener una silla

ergonómica y un escritorio a la altura correcta es importante para evitar posibles

lesiones. Adicional a esto, es importante levantarse y moverse por lo menos 15

minutos cada dos horas.



Desconéctate. Es importante que una vez finalice la actividad laboral haya una

desconexión total o parcial del trabajo. Es decir, distanciarse psicológicamente

de todas las tareas o cosas pendientes para enfocarse en otras actividades, que

previo a la cuarentena se realizaban. El teletrabajo no es un obstáculo para leer

un libro, hacer ejercicio o mirar las series que tanto se disfrutan en familia.



Disfruta tiempo a solas. Dedica entre 5 a 10 minutos de tiempo para estar a

solas. Este lapso es suficiente y necesario para mejorar la salud mental y

emocional propia y la de la familia. En este espacio, se puede disfrutar del

silencio total o de la música que más guste.



Si eres uno de los que se encuentra trabajando de manera remota o con modalidad de teletrabajo, es importante tomar en cuenta estas recomendaciones para evitar ser víctima del burnout.

(También puede leer: '¿Hasta cuándo le pueden pedir que tome vacaciones en esta cuarentena?')



ECONOMÍA Y NEGOCIOS