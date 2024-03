Subsidios de vivienda vigentes en Colombia para 2024: estos son los requisitos

Este 2024 empezó con la novedad, en materia financiera, del aumento del 12,07 por ciento en el Salario Mínimo Legal Vigente, el cual pasó de 1'160.000 millones de pesos a 1,3 millones de pesos para este año. Asimismo, como es costumbre, hubo cambios en los subsidios de vivienda.



De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a conocer cuáles son las acciones que tiene para acceder a un subsidio de vivienda en Colombia.

Subsidio de caja de compensación

Las cajas de compensación ofrecen la oportunidad a los trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes —SMMLV— de acceder a un subsidio de vivienda.



Por ejemplo, si su familia cuenta con ingresos de 0 a 2 SMMLV (es decir, de 0 a 2.600.000 de pesos) tendrá la oportunidad de acceder al subsidio por un valor de 39 millones de pesos.



Si, por el contrario, su familia cuenta con ingresos entre 2 y 4 SMMLV (de 2'600.000 de pesos a 5'200.000 de pesos), el valor del subsidio de vivienda será de 26 millones de pesos.

Para realizar el trámite debe estar afiliado a alguna de las 40 cajas que hay en Colombia. Foto: iStock

Subsidio 'Mi Casa Ya'

'Mi Casa Ya' es un programa del Gobierno Nacional que entrega subsidios para comprar vivienda nueva rural o urbana a los hogares más vulnerables en Colombia.



Este programa tiene como finalidad entregarle a las personas que cuentan con el Sisbén, desde A1 a C8, un subsidio de 39 millones de pesos.



Por el contrario, si usted cuenta con Sisbén de C9 a D20, podrá ser beneficiado con un monto de 26 millones de pesos.



Recuerde que este es un subsidio a la cuota inicial y cobertura a la tasa de interés, según información del Ministerio de Vivienda.

Vivienda de interés social con 'Mi casa ya'. Foto: EL TIEMPO

Subsidio Tasa Frech

De acuerdo con Ruth Vargas, funcionaria del banco Scotiabank Colpatria en conversaciones con EL TIEMPO, este programa tiene una cobertura de la tasa de interés entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales (pp), "lo que hace que la cuota mensual del crédito sea más baja".



Adicionalmente, aseguró que, con esta ayuda, las personas tienen la oportunidad de adquirir un inmueble VIS (Vivienda de Interés Social). Sin embargo, podrán acceder quienes tengan la capacidad de pago y endeudamiento, con el objetivo de que las entidades bancarias les presten desde el 70 a 80 por ciento del dinero de lo que cuesta la vivienda, monto máximo para adquirir vivienda VIS.



Dado lo anterior, debe tener en cuenta que las viviendas que cuesten hasta 70 SMMLV ($91.000.000) pueden acceder a la tasa Frech con un beneficio del 0,5 pp.



Mientras tanto, las viviendas que tengan un costo de 71 SMLV hasta 150 SMMLV (desde $ 92.300.000 a $ 195.000.000) tienen la posibilidad de acceder al beneficio del 0,4 pp durante los primeros siete años.

Créditos de vivienda en Colombia. Foto: iStock

Requisitos para acceder al subsidio:



- No ganar más de cuatro SMLV ($ 5.200.000)



- No haber recibido ningún tipo de subsidio por parte del gobierno.



- No haber tenido ni ser propietario de alguna vivienda en el país, es decir, "que nunca hayan tenido un inmueble y hayan estado mencionados en alguna escritura".

Subsidio de arrendamiento

Este tipo de subsidio consiste en una asistencia económica que cubre hasta el 90 por ciento del valor total del arriendo de una propiedad, ya sea nueva o usada, según el Ministerio de Vivienda.



Por lo tanto, si está interesado en aplicar a este, debe acercarse a los asesores que trabajen en la caja de compensación a la cual está afiliado.



Recuerde que para acceder a este subsidio no hay una fecha general para aplicar, ya que todo dependerá de la caja.



Requisitos:



- Las personas que deseen aplicar al programa, deben estar afiliados a una caja de compensación.



- Deben tener ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos mensuales vigentes.



- Ninguno de los miembros de la familia que solicita el subsidio debe ser propietario de una vivienda en el territorio nacional ni haber sido beneficiario del subsidio previamente.



- La residencia para la cual se pide el subsidio no debe estar sujeta a embargos ni hipotecas, no puede encontrarse en una zona de riesgo y debe ser apta para habitar.

Subsidio tasa EDGE

Este tipo de subsidio de Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias (EDGE) es un sistema que certifica a las edificaciones que son construidas de manera sostenible, "proponiendo un menor uso de la cantidad de recursos en las obras", según el portal de Constructora Capital.



De esta forma, EDGE es una cobertura de tasa de interés, por lo tanto, usted tendrá la posibilidad de que le descuenten hasta el uno por ciento de la tasa de interés de su crédito, siempre y cuando el proyecto en el que comprará su vivienda esté certificado con tasa EDGE, según un video publicado por la red social de TikTok Superpropietarios, enfocado en la asesoría para la compra de vivienda VIS, subsidios y créditos.

Subsidios de vivienda. Foto: Secretaría Hábitat y iStock

Subsidio de Concurrencia

El de Concurrencia tiene como objetivo sumar el subsidio de caja de compensación, con el de 'Mi Casa Ya' y, adicionalmente, se le agregará la tasa frech.



Así las cosas, por ejemplo, si usted recibió un subsidio por parte de su caja de compensación de 39 millones de pesos y 26 millones de pesos de 'Mi Casa Ya', sería un total de 65 millones de pesos, a este valor le suma el beneficio de la tasa frech, según la cuenta el Ministerio de Vivienda.



Requisitos:



Para acceder a la concurrencia de subsidios, el hogar debe tener ingresos de hasta dos SMMLG y cumplir la totalidad de requisitos del programa 'Mi Casa Ya', dentro de los que se encuentra contar con clasificación en el Sisbén IV, entre A1 y D20, según se lee en el Minvivienda.



