¿Qué gastos hacen que consumo de hogares siga cercano al del 2019?

La pandemia le ha dado un giro sustancial al gasto de las familias colombianas. Y pese al duro golpe a la economía, los niveles de consumo se mantienen en niveles reales cercanos a los del 2019.



En julio, según análisis de la consultora Raddar, los hogares están destinando mayores recursos a la salud, al punto que en ese mes ese rubro lideraba las compras con un crecimiento cercano al 12 por ciento real anual, mientras que los alimentos lo hicieron a un ritmo del 6,3 por ciento.



El entretenimiento, la moda, la educación y la compra de artículos para el hogar pasaron a menos de un segundo plano, pues la caída de estos rubros es significativa, según muestra el informe de la consultora.



El entretenimiento, por ejemplo, tuvo una caída en el séptimo mes del presente año del orden del 25,7 por ciento real anual. No es el único gasto con contracciones importantes. El gasto en moda registra un descenso del 18,2 por ciento, mientras que la educación y las compras para el hogar retroceden a tasas del 8,9 y el 4,8 por ciento real anual.

Tiendas, las reinas

La actual coyuntura también ha puesto en evidencia que las tiendas de barrio no solo siguen siendo un gran aliado para los hogares colombianos, sino que continúan acaparando el gasto de las familias en el país.



El informe de Raddar indica que mientras las compras en centros comerciales tuvo en julio pasado una caída de más del 19 por ciento real anual, las tiendas de barrio crecieron a un ritmo del 6,7 por ciento, incluso, por encima de las grandes cadenas qie lo hicieron al 4,1 por ciento.



Como se recuerda, el gasto de los hogares en el séptimo mes del 2020 alcanzó los 70,5 billones de pesos, y en julio de 2019 fue de 69,2 billones de pesos, registrando un muy leve crecimiento anual.



Y mientras los gastos frecuentes avanzan a un ritmo del 6,4 por ciento, los no frecuentes se contrajeron un 12,4 por ciento en julio pasado.



Otro de los aspectos destacados en el análisis de la consultora muestra que los bienes no durables crecieron 11,2 por ciento real anual en el séptimo mes del presente año. Por el contrario, los semidurables y los durables se contrajeron 20,1 y 7,9 por cientoa real anual, respectivamente.



