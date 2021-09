El perfil profesional que pocos tienen, pero al que mejor le pagan

Cada vez es más alta la demanda de trabajo en el sector tecnológico en Colombia. Sin embargo, la oferta de profesionales en el país aún es poca, lo que afecta su dinámica en el mercado laboral. Así lo indican las cifras del Ministerio de Trabajo, que muestran un déficit en talentos en programación, el cual alcanza el 46 por ciento. Es decir, por falta de personal calificado solo se están cubriendo 4 de cada 10 vacantes que se ofrecen para personas con conocimientos en programación.



(Lea también: Así puede lograr una pensión en Colombia si es mayor de 42 años)

Ante alta demanda y la complejidad de las habilidades requeridas para desarrollar este trabajo, es una de las labores con mejor remuneración en el mercado laboral. Además, las ofertas para programadores son una constante en portales y agencias de empleo.



(Le puede interesar, además: ¿Quiere casa nueva? Conozca los planes que tiene Fondo Nacional del Ahorro).



Según un estudio de Microsoft y LinkedIn, se espera que para el año 2025 haya más de 10 millones de vacantes en la región, de las cuales 2 millones serán en empresas colombianas.



Según Laura Miranda Grosso, líder de empleabilidad y CEO de Quiero Emplearme Ya, uno de los primeros outplacement en Colombia, “con la pandemia, las empresas se dieron cuenta que se deben manejar marketing digital, automatización de procesos, usar sistemas de información para el seguimiento de esos procesos y para ello el rol del desarrollador o programador es muy importante, puesto que garantizan efectividad y agilidad en las acciones de la compañía”.



Asimismo, Miranda afirma que “esas habilidades duras las está exigiendo el mercado y son importantes para todos los perfiles”. Este último punto es muy importante, puesto que hay una transversalidad para distintas disciplinas. “Un psicólogo, un especialista en mercadeo, logística, entre otros cargos, debe conocer cómo se desarrollan los procesos, teniendo en cuenta las herramientas que hay para una mayor efectividad dentro de una organización. No se debe pensar que son labores específicas para ingenieros”.



No obstante, “deben hacerse estudios sobre cuáles son las empresas que están solicitando personal con ese tipo de conocimiento para implementarlo. Hay cargos como desarrolladores, analistas o profesionales de procesos en los que actualmente hay numerosas vacantes”.



Actualmente la capacitación en este campo de conocimiento es una opción para enriquecer el currículum y aspirar a vacantes que permitan crecer dentro de una empresa. Es por esto, que High Earners Not Rich Yet, la primera academia de programación de Latinoamérica, que llegó al país en marzo de 2021, abrió una convocatoria para formar en los próximos dos meses a 1.500 jóvenes como desarrolladores Web Full Stack.



Los interesados podrán iniciar a estudiar sin ningún costo y pagarán la carrera solo cuando se gradúen y consigan trabajo bien remunerado. Además, la formación es ciento por ciento virtual. Para inscribirse, los interesados deben ingresar a la página www.soyhenry.com y completar un formulario con los datos personales.