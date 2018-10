Cuatro casos puntuales sobre pago de seguridad social

Desde este mes de octubre, que acaba de arrancar, ocho millones de trabajadores nacionales tienen un alivio en sus bolsillos. El cambio que empezó a regir establece que a los contratistas por prestación de servicios se les permitirá hacer sus respectivos pagos de salud, pensión y riesgos laborales con mes vencido y no anticipado.



Así mismo, vale la pena tener en cuenta cuatro casos puntuales para la cotización:

1. Si una persona está desempleada y consigue empleo, debe afiliarse común y corriente a una EPS, pero en ese momento no tendrá que pagar los aportes, sino que lo hará un mes después.



2. Si la persona tiene dos contratos, debe cotizar por ambos normalmente, siempre y cuando su suma no supere el salario mínimo.



3. Si la persona recibe honorarios solo dos o tres veces al año, los recursos totales debe sumarlos y ‘mensualizarlos’, es decir, dividirlos por 12 y cotizar y pagar por ese valor.



4. Quienes trabajen, por ejemplo, hasta el 15 de un mes, deben pagar solamente los días laborados y no la totalidad.





La posibilidad de que los contratistas no tengan que pagar la seguridad social antes de recibir el pago por su trabajo se dio gracias a un fallo judicial, y, al respecto, la exministra de Trabajo, Griselda Restrepo, explicó que “una de las preocupaciones de los contratistas era que ellos tenían que pedir dinero prestado para pagar anticipadamente estos aportes, con lo cual abrimos la posibilidad de que las personas empiecen a trabajar y luego realicen el pago”.



