De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian se espera que al menos 4,8 millones de colombianos presenten declaraciones de renta en el segundo semestre.



En la segunda mitad del 2023 se cumplen los últimos plazos para presentar la obligación tributaria de las personas naturales, el plazo inicia el 9 de agosto y se extenderán hasta el 19 de octubre.

La declaración de renta se debe presentar si el patrimonio bruto al término del año gravable 2022 fue igual o superior a 171′018.000 de pesos, pero en ese patrimonio, de acuerdo con la Dian hay unos bienes que no deberían incluirse.



La entidad recientemente emitió un concepto relacionado con la Ley 1448 de 2011, en la que se aborda la restitución de tierras a personas despojadas y víctimas del conflicto armado en el país y allí se detalla que los bienes inmuebles despojados, que son objeto de acciones de restitución, no deben ser incluidos en la declaración de renta.

Facebook Twitter Linkedin

Más de cuatro mil personas fueron desalojadas en varios predios privados y del municipio en el oriente de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

De acuerdo con la Dian esos predios no se deben incluir porque el contribuyente no posee estos bienes en los términos establecidos en el artículo 263 del Estatuto Tributario.



Esto tiene que ver con que"cuando al contribuyente se le restituya jurídica y materialmente el inmueble despojado o uno de similares características y condiciones, no habrá lugar a establecer una renta por el sistema de comparación patrimonial ni una renta líquida gravable por activos omitidos”, agrega el concepto 3570 (Int. 668) de 2023.



El fundamento de la razón de la no inclusión está también en que el artículo 261 del Estatuto Tributario, pues allí se define el concepto de patrimonio bruto como el total de los bienes y derechos apreciables en dinero que el contribuyente posee en el último día del año o período gravable.

Facebook Twitter Linkedin

Con las familias beneficiarias la URT trabaja proyectos productivos en la tierra. Foto: Prensa Unidad de Restitución de Tierras

La Dian además explicó que se analizan posibles beneficios tributarios para las personas que han sido despojadas de bienes inmuebles y que son consideradas víctimas, según la Ley 1448.



Esto estaría a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que se encarga de la cancelación de impuestos territoriales y nacionales relacionados directamente con los predios restituidos.



También se buscará aliviar la carga de los créditos asociados a los predios restituidos o formalizados. La fundamentación legal se basa en el numeral 9 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, el cual establece una de las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo, muy concreto y sin anexos, a laules@eltiempo.com.

Más noticias