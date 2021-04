Así cambió la lonchera de los colombianos por la pandemia

La pandemia no solo ha transformado la forma de trabajar, estudiar, de interactuar, de hacer compras y de divertirse de los colombianos, entre otras actividades. También está cambiando la forma en que las personas se alimentan, no solo lo que se consume al desayuno, al almuerzo o a la comida, sino además, los productos que se acostumbra ingerir entre comidas.



La tradicional lonchera ya no se consume de fuera de casa sino que ahora esos alimentos que se llevaban al colegio o a la oficina para ingerir entre comidas a lo largo de las jornadas se comen en casa, debido a las restricciones y nuevas reglas que ha impuesto la pandemia, lo que le ha transformado las preferencias de las personas por cientos productos, debido a que ahora se tiene más control sobre la calidad de lo que se come.



Los jugos preparados en casa, el café molido, la manzana y el banano han ganado un lugar privilegiado entre las meriendas de los colombianos, debido a su fácil y rápido acceso, sobre todo en las mañanas.



​Así se desprende del más reciente 'Estudio de Panel de Hogares de NielsenIQ' en el que se advierte que la lonchera de los colombianos ha cambiado hoy a "opciones más nutritivas, convenientes y asequibles", siendo los alimentos preferidos por las personas en la actualidad las bebidas (45 por ciento), productos de panadería (28 por ciento) y las frutas y verduras (18 por ciento).



Los pasabocas, postres, los alimentos preparados, así como aquellos que están en la categoría delikatessen tienen un bajo nivel de preferencia entre las personas, en la actualidad en todos los niveles socioeconómicos.



La hidratación entre comidas es común y alta en los hogares de todos los niveles socioeconómicos, señala el estudio, tras advertir que, no obstante, es ligeramente mayor entre aquellos con limitaciones de presupuesto.



"En los hogares de niveles socioeconómicos más altos, las frutas son el tentempié preferido, mientras que los hogares de niveles socioeconómicos medios y bajos recurren a los productos de panadería, como el pan, la pastelería y las galletas, para llenar la cuenta", muestra el estudio.

Cambio de horarios

Otro de los aspectos curiosos que arroja el estudio es que también han cambiado los horarios en que las personas hoy en día prefieren destapar sus loncheras en casa, pues ahora prefieren hacerlo en las tardes y no en las mañanas, como era constumbre hacerlo antes de la pandemia.



Siete de cada 10 consumidores indicaron que el mejor momento del día para comer

esos bocados es en horas de la tarde, "ya que estando menos agobiados por sus rutinas matutinas en casa, los consumidores pueden retrasar la hora del desayuno y esperar para una comida más abundante al almuerzo".



Según Sonia Medina, líder del Panel de Hogares de NielsenIQ en Colombia "los hogares que consumen tentempiés a media mañana tienden a optar por bebidas y

fruta. Las familias con más poder adquisitivo consumen más fruta, mientras que los consumidores restringidos económicamente se limitan a las bebidas entre el desayuno y el almuerzo".



El pan sigue siendo el rey en los hogares de todos los estratos socioeconómicos a la hora de picar o acompañar otras comidas. También las harinas, mientras que la fruta prácticamente desaparece del menú de la tarde, revela el estudio.

La nueva lonchera

A diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia, cuando las personas acostumbraban llevar en sus loncheras bebidas en botella, leche, yogurt, entre otras, en la actualidad la preferencia es por los jugos naturales preparados en casa, seguidor por el café molido a pesar de que este requiere un poco más de esfuerzo para su preparación.



Señala el estudio que la manzana y el banano son las frutas preferidas para el snack de la mañana por su comodidad y fácil acceso, mientras que, por la tarde, los productos de panadería preferidos son el pan fresco casero, las galletas y la arepa.



Además de las bebidas, las frutas y los productos de panadería, los paquetes salados, el maíz pira casero y los cereales para niños también ocupan un lugar destacado en la lista de la lonchera o merienda de la mayoría de hogares, mientras que otros se recompensan entre las comidas con golosinas más indulgentes como la gelatina, el helado y el bocadillo.