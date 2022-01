Los colombianos gastaron a manos llenas el año pasado, como se dice popularmente, pero más aún para celebrar la Navidad. Destinaron, solo para esa festividad, cerca de 30 billones de pesos, recursos que fueron a la compra de regalos, artículos de decoración, cenas, viajes, licor y ropa, entre otros productos que componen la llamada canasta de Navidad.



Sin duda, es el gasto más elevado que se haya registrado para una temporada de estas. Superó en 36 por ciento real el registrado en la Navidad del 2020, golpeada por la pandemia. Para esa fecha, este consumo de los hogares se contrajo 14,6 por ciento, frente al observado en el 2019.



Pero además, fue superior en 14,9 por ciento a la del 2019 antes de la pandemia de covid-19, según lo reveló la firma de consultoría Raddar.



Lo que los colombianos gastaron para celebrar la Navidad pasada representó, además, el 32,5 por ciento de todo el consumo de los hogares en ese último mes del 2021 y el 3,62 por ciento del gasto registrado durante todo el año pasado (826 billones de pesos).



En términos absolutos, el gasto de la Navidad del año pasado superó en 9,1 billones de pesos el del 2020 y en 5,6 billones el registrado en 2019.

El 2021 no fue del todo un año fácil, pese a la reducción del desempleo y a la notable recuperación de la economía, la cual se estima cerrará con un crecimiento alrededor del 10 por ciento.



Factores como el paro nacional (abril-mayo), una mayor inflación (5,62 por ciento), la pérdida de compra real de los salarios (2 por ciento), los problemas de abastecimiento y la crisis logística global, que provocó la escasez de productos importados y de materias primas para la elaboración de artículos, le impusieron grandes retos a la economía colombiana, sobre todo, en el cierre del año.



Sin embargo, Camilo Herrera Mora, presidente de la consultora Raddar, sostiene que esto también causó que las compras tuvieran una fuerte dinámica.



Una de las razones, dice, es que los colombianos salieron a comprar muchos productos de categorías que en el 2020 no pudieron adquirir debido a las restricciones que impuso la pandemia, por lo que creían necesario tenerlas ahora, particularmente los llamados bienes durables y semidurables, como vehículos y ropa.



La sola canasta de Navidad del 2020 tuvo una caída del 14,6 por ciento, con todas sus categorías golpeadas, pero en especial entretenimiento, que se contrajo 60,5 por ciento; moda 37, por ciento, y educación, con 23,2 por ciento, entre las más afectadas.



“En esto hay algo de sentimiento de ‘venganza’, donde el comprador salió a gastar como si lo hubieran castigado”, señala Herrera.



Otro de los factores que bien pueden explicar el gasto desaforado de los colombianos en la pasada Navidad estaría relacionado una mayor inflación y el aumento de las tasas de interés, ante lo cual muchas personas se habrían anticipado comprando antes de que el costo de muchos artículos subiera todavía más.



Un aspecto no menos importante es el temor que persiste entre las personas frente a un nuevo aislamiento, más aún ante la aparición de nuevas variantes del virus, como ómicron.



“Esto ha cambiado una parte del comportamiento de compra”, sostiene el experto, quien considera que las personas “ya no dejan nada para después, porque no saben si podrán salir”.



Un cuarto elemento que bien pudo explicar ese mayor consumo navideño tiene que ver con los días sin IVA, que sin lugar a dudas tuvieron un fuerte impacto en la actividad comercial en ese último tramo del 2021.

Mayores compras

En lo que más invirtieron los hogares colombianos el año pasado para celebrar la Navidad fue en la cena (alimentos), rubro que se llevó unos 12,2 billones de pesos, esto es, cerca del 41 por ciento de todo el gasto de esa festividad.



Le siguieron los artículos para el hogar, que representaron el 21,4 por ciento; transporte y comunicaciones, que se llevaron el 16 por ciento de ese gran total, mientras que salud y educación tuvieron una cuota de 4,34 por ciento cada uno, según los datos suministrados por la consultora Raddar.



Y si bien alimentos se llevó la mayor tajada de ese gasto para la celebración de la Navidad el año pasado, este rubro no fue, precisamente, el que más creció, si se lo compara con el observado en la misma fecha del 2022.



El rubro que más creció fue entretenimiento. Lo hizo en un 214,3 por ciento, luego de que en la Navidad del 2020 tuvo una contracción del 60,5 por ciento, según estimaciones de Raddar.



Alimentos, con repunte del 77,1 por ciento, y moda, con alza del 58,1 por ciento, fueron los otros dos segmentos de este gasto que más crecieron en la Navidad del 2021.

Pero, frente a la Navidad del 2019 (prepandemia), ¿qué tanto se recuperaron dichos rubros?



Lo que muestran las estadísticas de la firma de consultoría es que educación y moda continúan en terreno negativo con caídas de 2,6 y 0,4 por ciento, respectivamente.

A la cabeza están los alimentos, que crecen 58,4 por ciento más que en prepandemia; salud, transporte y comunicaciones, que lo hacen a un ritmo de más del 17 por ciento cada uno, y varios y hogar, que avanzan 12,8 y 10,6 por ciento, respectivamente.

Consumo en diciembre

El último mes del 2021 también marcó un elevado gasto de los hogares colombianos, con cerca de 92 billones de pesos y crecimientos del 16,6 y de 3,9 por ciento, respecto al de diciembre del 2020 y del 2019, respectivamente.



Alimentos y artículos para el hogar fueron los rubros que más acapararon el presupuesto de gasto de los hogares colombianos en ese mes del año, con 33,2 y 20,8 billones de pesos, respectivamente.



Para estos dos segmentos, las familias destinaron 58,7 por ciento de todo el gasto de diciembre pasado.



Por su parte, moda y entretenimiento tuvieron las más bajas participaciones en las compras de los hogares en el último mes del año pasado. Mientras que a la primera se le asignaron 2,2 billones de pesos, a la segunda le destinaron las familias 2,6 billones.



Al comparar el gasto de diciembre pasado con el que se tenía en similar mes de prepandemia, se tiene que moda y entretenimiento, con caídas de 2,2 y 1,9 por ciento, respectivamente, son los únicos rubros que no se han recuperado. Los demás, como alimentos, salud, hogar y varios, presentan crecimientos de 28,8, 12,8, 10,6 y 10,8 por ciento en su orden.

Consumo de las familias sigue a buen ritmo

El crecimiento del gasto de los hogares colombianos está muy cerca de superar al que se traía antes de la pandemia.



Según cálculos de la firma de consultoría Raddar, el gasto total de las familias, que el año pasado sumó 826 billones de pesos, tuvo un repunte del 9 por ciento respecto del observado en el 2020, cuando este creció 4,1 por ciento.



Sin embargo, se situó 0,7 puntos básicos por debajo del registro de 2019, cuando creció 9,7 por ciento.



Alimentos, artículos para el hogar y transporte y comunicaciones fue en lo que más gastaron los hogares el año pasado; estos tres rubros se llevaron cerca del 74 por ciento del presupuesto total de consumo de las familias. Moda y entretenimiento, con 20,4 y 21,7 billones de pesos, los menores gastos.

​

