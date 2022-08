En Colombia no son muchas las personas que devengan un salario por encima de los 10 millones de pesos, monto a partir del cual la reforma tributaria que acaba de radicar el nuevo gobierno busca que haya una mayor tributación. Según estadísticas oficiales, solo un 3 por ciento de los trabajadores asalariados en Colombia están por encima de los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con lo cual, la gran mayoría de trabajadores en el país, devengan menos de esos 10 millones.



El impuesto a cargo en la declaración de renta aumentará a partir de los ingresos brutos de 10 millones mensuales, lo que, a su vez, conllevará a un aumento progresivo de la tarifa efectiva de tributación, que en el cuantil de mayor ingreso alcanza, en promedio, un incremento de 9,3 puntos.



Pero qué significa en 'plata blanca' esos incrementos que quedaron en el nuevo proyecto de reformas tributaria que pronto comenzará a discutirse en el Legislativo.



Un ejercicio realizado por Manuel Felipe García Ospina, gerente Soluciones de Inversión de Skandia, indica que para una persona que devengue un salario mensual de 8 millones de pesos, esto es unos 96 millones anuales, no habría ningún efecto de aprobarse la reforma tributaria que está en trámite en el Congreso.



El impuesto como porcentaje bruto de sus ingresos en la actualidad es del 2,29 por ciento, lo que indica que hoy en día cancela cerca de 2'198.680 pesos, monto quer no variará con el actual proyecto.



No obstante, la situación comienza a cambiar para quienes tienen un salario superior a los 10 millones. Por ejemplo, señala García Ospina en su ejercicio, si su salario es de 20 millones de pesos, hoy ese impuesto aplicado es del 9,42 por ciento y pasaría a 14,43 por ciento.



Con ese cambio de reglas, y si se aprueba este año la reforma, en el 2023 tendrá que pagar 12'028.600 millones más en impuestos sobre sus ingresos de lo que cancela en la actualidad.



La razón es que con la nueva propuesta esa persona tendrá menos deducciones sobre sus ingresos salariales, pues mientras hoy en día sobre sus ingresos anuales que alcanzan los 240 millones de peso, obtiene deducciones del orden de los 86 millones, por lo que su base gravable, es decir, sobre la que se le aplica la tasa de impuesto, es de 129,6 millones de pesos.



Con la propuesta de reforma, esas deduciones solo serían de 45'980.000 pesos, y en consecuencia la base gravable de su salario anual quedaría en más de 170 millones de pesos, precisa García Ospina.



Para una persona cuyos ingreso sean hoy de 30 millones de pesos (360 millones anuales) el pago de ese impuesto se incrementaría en 28'386.000 millones, pus la tasa pasaría del 12,19 por ciento actual, al 20,07 por ciento. Las deducciones pasarían de 132 millones a cerca de 46 millones, con lo que la base gravable de su salario aumenta a 284 millones y no los 198 millones actuales.



Y para aquellos que tienen un salario mensual de 50 millones de pesos hoy, ese impuesto se les incrementaría en cerca de 51 millones de pesos, pues la tasa aplicable sube del 17,4 al 25,89 por ciento.



Según el experto en finanzas de Skandia, las deducciones o rentas exentas bajan de 195,1 millones a unos 46 millones, elevando su base gravable de unos 378,5 millones a 524 millones.



