La forma más común de adquirir y financiar un inmueble es a través de un crédito de vivienda, ya que tiene la opción de poder pagarlo durante varios años.



Para poder cumplir con los requisitos de esta inversión que no es baja o que no se puede hacer y pensar de un día para otro, es importante tener en cuenta el estudio que hacen las compañías y las exigencias. Acá puede conocerlas.

Al estudiar un crédito de vivienda debe tener en cuenta la capacidad de pago que puede tener, la estabilidad laboral y por lo tanto, económica.



Por otro lado, debe pensar si ¿está preparado para asumir una responsabilidad económica que le tomará alrededor de 10 o más años?.



Si tiene o ha reunido el dinero necesario para pagar la cuota inicial del inmueble, si ha encontrado una buena opción para su nuevo hogar o para invertir y si puede solicitar o no el crédito hipotecario.

Facebook Twitter Linkedin

Fondos de empleados, cooperativas y empresas estatales manejan tasas de interés competitivas y ofrecen otros beneficios para las personas que deseen tener casa propia. Foto: Foto: iStock

Las entidades deben asegurarse de que no es un cliente riesgoso y que, por lo tanto, está en condiciones de devolver todo el dinero que está solicitando, por lo que evalúan su nivel de ingresos, antigüedad laboral, historial crediticio, entre otros.



Dependiendo del tipo de vivienda que quiera comprar, debe tener cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, en el caso de Vivienda de Interés Social VIS, se financia el 80 por ciento del costo y esta tiene un costo máximo de 135 salarios mínimos legales diarios vigentes.



Para las viviendas que no son de Interés Social o no VIS, la financiación cubre el 70 por ciento del costo de esta que puede ser mayor a 135 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Los requisitos s cumplir

Para hacer el estudio de crédito debe tener:



Declaración de renta del último año

Comprobante de pago de la pensión y antigüedad en el trabajo

Fotocopia de cédula

Carta de continuidad laboral

Estados financieros

Tener una cuota inicial del 20 a 30 por ciento del valor de la vivienda

Facebook Twitter Linkedin

Créditos Foto: iStock

Los motivos por los que le pueden negar una hipoteca son que no tenga ahorros insuficientes y que su gestión de ingresos no sea suficiente.



Puede también tener un endeudamiento demasiado elevado, un mal historial crediticio, falta de estabilidad laboral o que tenga muchas tarjetas de crédito y esté atrasado en los pagos.



La aprobación de un crédito hipotecario puede tardar entre 45 y 60 días y puede variar dependiendo la duración del proceso legal, en el cual se revisan los documentos requeridos como avalúos, estudios de títulos y el proceso de legalización del crédito como la firma de escrituras.



Puede además buscar entre los bancos la tasa de interés más baja para vivienda, puede comparar los bancos que prestan más y cobran menos tasa de interés hipotecario.

Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo, muy concreto y sin anexos, a laules@eltiempo.com.

Más noticias