¡Pilas! Este es el valor de la multa por no llevar la licencia de conducción en 2024

La licencia de conducción es un documento que toda persona que desee manejar un vehículo, debe poseer, pues acredita ante la ley que el sujeto está capacitado para operarlo.



Para sacar este documento en Colombia, es necesario que la persona en cuestión realice un curso orientado al tipo de licencia que desea (A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, y C3).

(Le recomendamos: ¡Ojo! Este sería el aumento en el valor de las multas de tránsito para el 2024).

Una vez obtenido el documento podrá circular tranquilamente por las calles del país. No obstante, recuerde que esta debe renovarla cada cierto tiempo para no caer en ningún tipo de infracción.

En un primer momento, si usted tiene su pase vigente pero no lo porta en caso de que lo pare alguna autoridad de tránsito, se deberá enfrentar a un comparendo tipo B-01,según el Código Nacional de Tránsito.



Esto se traduce en que podría llegar a pagar una multa de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que equivale a 346.400 pesos colombianos.



Aun así, recuerde que el policía de tránsito debe esperarlo una hora para hacer llegar el documento, antes de que le pueda poner una multa.

(Además: Las infracciones de tránsito ‘desconocidas’ por las que lo pueden multar).

Sin embargo, si una autoridad de tránsito lo para y le pide su documento, pero usted no lo ha tramitado, la suma de la infracción aumenta de manera significativa.



En este caso, el Ministerio de Transporte indica que tendrá una multa de 30 días de salario mínimo, es decir, 1.300.000 pesos colombianos.

Ahora bien, en caso de presentar una licencia ajena o adulterada, se verá enfrentado a una infracción tipo C-01, razón por la cual deberá pagar 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que equivale a 649.500 pesos colombianos.

Dependiendo de la edad del conductor, del vehículo y del servicio que presta, la vigencia del documento cambia.



De acuerdo con el artículo 197 del Decreto 019 del 10 de enero de 2012, las licencias de conducción tendrán una vigencia así: