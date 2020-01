¿Cuál será el impacto económico que traería al país la salida de Uber?

A las opiniones en contra y a favor de la salida de Uber del país, que prestará sus servicios hasta el 31 de enero próximo -según lo anunció este día-, se suman ahora algunas voces que advierten por posible impactos en el empleo, la inversión y los impuestos derivados de dicha decisión.

Cifras entregadas por la propia plataforma indican que hasta el año pasado contaban con 88.000 conductores asociados y, si bien el 76 por ciento de estos tiene personas que dependen de ellos y el 60 por ciento son personas cabezas de familia, buena parte de quienes prestan sus servicios a través de Uber no derivan su sustento ni el de sus familias de esta sola actividad.

De hecho, los servicios de Uber se lanzaron, desde un comienzo, como alternativa para que las personas tuvieran un ingreso adicional más no como un trabajo directo.



(Le recomendamos: ¿Qué implica la decisión de Uber de salir de Colombia?)



Se sabe, además, que su dedicación no es exclusiva a esta plataforma, sino que también prestan sus servicios a través de otras aplicaciones que operan en el país como Cabify, DiDi, Indriver y Beat, por mencionar algunas de las 24 plataformas tecnológicas habilitadas para prestar el servicio de transporte individual de pasajeros bajo la modalidad del taxi y registradas ante el Ministerio de Transporte.



En los seis años que lleva operando Uber en Colombia, esos conductores han realizado alrededor de 300 millones de recorridos en los que han transportado más de dos millones de usuarios en 12 ciudades del país, según la plataforma.

Impuestos

Pero al tema del empleo también se suma lo que dejará de recaudar el país por IVA a servicios prestados desde el exterior, a través de plataformas como Deezer, Netflix y Uber, entre otras, que los cobija la tarifa general de este impuesto (19 por ciento)



Para Martha Juliana Silva, presidente de Silk Banca de Inversión "la salida de Uber tendrá impacto en el equivalente al monto de IVA que generó los últimos años y el empleo que generó a miles de conductores. En otros países Uber está más regulado y el margen de los conductores es menor, pero no se elimina el servicio".



Según se conoció, el año pasado, por IVA de servicios prestados en el exterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recaudó 221.000 millones de pesos, de los cuales Uber habría contribuido con cerca del 9 por ciento.



(Lea también: Otros lugares en los que Uber dejó de prestar su servicio)



Y es que en las cuentas dicha plataforma en los últimos dos años giraron a la Dian 35.000 millones de pesos en IVA, esto es, unos 17.500 millones por cada año.

Inversión

El otro frente que preocuparía es el de la inversión. El cual, más allá del monto, está relacionado con el mensaje que se le envía a los inversionistas extranjeros, pero en particular a los de las nuevas tecnologías sobre la seguridad jurídica para traer sus recursos al país.



Como se recuerda, Uber retiró una inversión de 40 millones de dólares para la construcción de su tercer Centro de Excelencia de Latinoamérica en Colombia, y si bien esos recursos no dejan de ser importantes, vale recordar que la inversión extranjera directa en 2019 creció cerca del 20 por ciento anual hasta los 10.366 millones de dólares.



Silva, experta en banca de inversión, sostiene que "es importante que haya un clima de parte del Gobierno que atraiga la inversión extranjera, que haya políticas de regulación, reglamentación o de legislación que sean conciliadoras y no que se presenten conflictos. Que se genere una atmósfera de atracción para que el país logre desarrollarse como muchos otros, donde las miradas de los extranjeros están puestas a la fija porque hay buen ambiente y buena disposición gubernamental para recibir estos recursos y hacer que este país evolucione".



(Lea también: El mensaje de despedida de Uber a sus usuarios en Colombia)



La directiva sostiene que se podría negociar con Uber y buscar la mejor manera de manejar el tema. "Negar la actividad de Uber en Colombia es una batalla perdida y cualquier entorpecimiento a estas plataformas es un error. Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse ... se va Uber, pero llegarán otras y si no, nos convertimos en un país atrasado en este tipo de servicios. Es un mal mensaje para este tipo de nuevas tecnologías", puntualizó la presidenta de Silk Banca de Inversión.



Por: Economía y Negocios