Mas de 430 vacantes laborales tiene abiertas el Grupo Argos en varias regiones del país. Unas 90 corresponden a roles de aprendices y practicantes, 260 son posiciones con contratación directa al Grupo en Colombia, en donde hoy trabajan más de 13.000 personas y 80 corresponden a oportunidades en otros países.



(Lea también: Estas son las fechas para declarar renta en el 2022)

Según lo informado por esta organización empresarial, buena parte de esas vacantes son para cubrir plazas laborales en Colombia, especialmente en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda y Valle del Cauca.



(Le puede interesar, además: Empresa abre convocatoria de empleo para comunicadores y técnicos eléctricos)



Las personas interesadas en integrarse al equipo de Grupo Argos en alguna de las vacantes disponibles pueden conocer estas oportunidades de trabajo, postularse y cargar su hoja de vida en el portal jobs.grupoargos.com. La participación en los procesos de selección y contratación de la organización no tiene ningún costo ni requiere de intermediarios.



Con el propósito de fortalecer la diversidad e inclusión al interior del Grupo Empresarial Argos, la compañía cuenta con procesos para asegurar convocatorias y canales de reclutamiento no sesgados por estereotipos de género vinculando a mujeres en labores que históricamente no han desempeñado en industrias como la del cemento o la energía.



El Tiempo