Indudablemente, invertir en vivienda es un activo refugio (aquellos que mantienen su valor en épocas de incertidumbre económica), pero también es innegable que las tasas de interés están disparadas, debido a las medidas que se están tomando para controlar la inflación.



Estos dos contrastes han llevado a Home Capital Outlet a hacer un análisis sobre dicho panorama y a perfilar quiénes son las personas que deberían invertir sí o sí en vivienda bajo este contexto.



(Lea también: Ventas de vivienda en picada: ¿se empeorará la caída del sector?)

"Si bien en el país atravesamos por un momento de incertidumbre, no debemos alarmarnos ni dejarnos llevar por el miedo, lo que sí debemos hacer es tomar decisiones inteligentes y resguardar nuestro patrimonio", aseguró Felipe Echavarría, gerente de Crecimiento de la compañía.



De hecho, Colombia no es el único país que atraviesa momentos de crisis, está ocurriendo en diferentes lugares del mundo. "Buscamos que las personas identifiquen si, conforme con su perfil, están en un buen momento para invertir en vivienda", dijo Echavarría, además de destacar dos condiciones para las personas que no deben escatimar en esta inversión.

Tener ahorros para la cuota inicial y pagar arriendo

Si usted cuenta con ahorros de tiempo atrás, no permita que el dinero se desvalorice guardado en el banco ni mucho menos debajo del colchón. Pagar arriendo significa que usted está siendo el promotor para enriquecer a un tercero.



En este momento las tasas son altas, pero seguramente en un corto o mediano plazo bajarán y podrá reajustar las cuotas con unas tasas de interés mucho más favorables.



Definitivamente, tener vivienda propia es un activo que genera seguridad y bienestar, entonces qué mejor consejo que reunir ingresos para crear patrimonio familiar, de esta forma su dinero estará pagando un inmueble que comenzará a valorizarse desde el minuto cero.



Es importante aclarar que, ante el contexto nacional, quienes decidan invertir en vivienda deben contar con la capacidad de pago. De esta manera, el sumar los ingresos de su núcleo familiar, significará una capacidad de endeudamiento mayor, accediendo así a propiedades con mejores especificaciones y de un tamaño superior.



(Lea también: Conozca cómo puede postularse desde ahora para obtener un subsidio de Mi Casa Ya)

Tener ahorros y no saber en qué invertir

No existe mejor inversión que en un activo refugio, y muchas veces lo que ocurre cuando la gente tiene dinero ahorrado es que comienza a gastarlo en compras innecesarias y, lo más importante, que no le generan ninguna rentabilidad.



Por lo tanto, comprar vivienda es una opción precisa para que se valorice inmediatamente un dinero que se encuentre quieto. De hecho, según data de Home Capital, el 20 por ciento de las compras de vivienda del 2022 se originaron de familias que buscaban una propiedad como inversión.



"Los ahorros debajo del colchón cada vez valen menos, mientras que los invertidos en ladrillos generan ingresos y cada vez valen más", comenta Felipe Echavarría.



En definitiva, puede darle uso a su inversión mediante el arrendamiento o dejando de pagar el suyo propio, sin que sea un tercero el que reciba esos ingresos.



(Lea también: Desistimiento en compra de vivienda en Bogotá llegó al 47 % en primer bimestre)

Ahora bien, las personas que cuenten con un CDT pueden estar enmarcadas en estos dos perfiles mencionados, y la buena noticia es que muchas compañías que venden viviendas reciben los CDT's como parte de pago. Una vez generada la rentabilidad del dinero, el ahorro fungirá como el inicio de su construcción patrimonial.



"Es un buen momento para comprar vivienda usada, porque se pueden encontrar precios muy atractivos y propiedades de un tamaño mucho mayor a los de propiedades nuevas", concluye Echavarría.