Desde este lunes en la noche se comenzaron a conocer múltiples historias de pasajeros que compraron tiquetes de Viva Air y no lograron viajar porque la aerolínea anunció repentinamente que suspendía sus operaciones temporalmente.



Los usuarios quedaron literalmente varados en los aeropuertos, incluso, muchos de ellos tuvieron que pasar la noche en las terminales, no solo nacionales, sino internacionales en donde Viva tenía operaciones.



Ante esta situación, Viva Air aseguró que aquellos pasajeros que se han visto afectados por la suspensión de sus operaciones podrán estar atentos a futuras novedades que se anunciarán en la página web de la aerolínea (www.vivaair.com).

Pero mientras esto ocurre, la Aeronáutica Civil señaló que los pasajeros que tengan un tiquete emitido o reserva confirmada para hoy, 28 de febrero, y para mañana, 1 de marzo, Satena está ofreciendo alternativas de transporte en las rutas compartidas, de acuerdo a la disponibilidad de sillas, sin costo adicional.



Entre tanto, Latam Airlines anunció que reacomodará pasajeros de Viva Air en las sillas disponibles de sus vuelos para pasajeros que tengan fecha de vuelo hasta el jueves 2 de marzo. La protección se está realizando directamente a los aeropuertos y no tendrá ningún costo ni para Viva ni para los pasajeros.



Además, la aerolínea continuará evaluando la situación para definir oportunamente una extensión para vuelos posteriores a esta fecha.



Por su parte, Wingo anunció que mantiene el acuerdo de endoso con Viva Air para que los pasajeros afectados sean reubicados en sillas en vuelos desde Bogotá hacia Medellín, Cali, Santa Marta, Cartagena y Lima.



Igualmente, esta medida aplicará para las rutas de Wingo que salen desde Medellín hacia Bogotá, Punta Cana y Cancún. Esta medida estará vigente hasta el 15 de marzo de 2023.



De acuerdo con Wingo, los viajeros interesados en esta alternativa deberán tener vuelo programado y debidamente documentado con Viva Air y cada pasajero deberá solicitar el endoso de manera directa a esta aerolínea. De esta manera se les facilitará su reubicación sin costo alguno, según la disponibilidad.



A medida que la situación avance, desde Wingo se revisará la necesidad de extender esta medida de protección.



La aerolínea también pondrá a disposición tarifas reducidas destinadas a los viajeros afectados y el mecanismo para acceder a estas tarifas se puede consultar en la página web de la aerolínea.



Adicionalmente, las aerolíneas Viva Aerobús y Volaris aplicarán tarifas especiales a aquellos pasajeros con destino a Ciudad de México y Cancún, que tengan reserva confirmada con Viva Air sobre la tarifa base, con vigencia desde el 28 de febrero hasta el 15 de marzo.



En cuanto a Avianca, la compañía señaló que aquellos pasajeros con tiquetes o reservas confirmadas el 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo serán reubicados, sin costo y por orden de llegada, en los vuelos de Avianca que cuenten con disponibilidad.



Los pasajeros que estén interesados pueden solicitar su protección directamente en los aeropuertos. Adicionalmente y en caso de que la situación así lo requiera, Avianca considerará ofrecer vuelos adicionales para ayudar a que los pasajeros de Viva cumplan con sus planes de vuelo.



"Ahora es momento de que como industria ayudemos a los cientos de miles de pasajeros que son afectados por una crisis que claramente se pudo evitar. La Aerocivil ya habilitó mecanismos para que podamos proteger a los usuarios y nuestra tarea es poner a disposición del país toda nuestra capacidad para hacerlo", dijo Adrián Neuhauser, presidente y CEO de Avianca.



Igualmente, Avianca manifestó que la crisis de Viva Air "sin duda representa un riesgo para la estabilidad del sector aéreo e impacta directamente a las regiones que dependen exclusivamente de Viva como único operador, su hub de operaciones en Antioquia, su dinámica de desarrollo y los más de 5.000 empleos directos e indirectos que genera la low-cost".