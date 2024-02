Cuidado: estas son las sanciones por no asistir a la asamblea de copropietarios

Todos los copropietarios de un conjunto o edificio tienen la obligación de reunirse de manera ordinaria en asamblea general al menos una vez al año, así lo estipula Ley 675 de 2001 que también detalla las sanciones que tendrán las personas que no asistan a esa reunión anual.

Hay que tener en cuenta que si el reglamento no especifica la fecha de la asamblea, esta se llevará a cabo dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada período presupuestal, que generalmente es el cierre del año, así que en su mayoría las asambleas se hacen en el primer trimestre del año.



También hay que tener en cuenta que los copropietarios se reunirán de manera extraordinaria cuando haya imprevistos o necesidades urgentes en el edificio o conjunto.



Además de tomar decisiones sobre la copropiedad, en la asamblea general se pueden definir las multas en caso de que los propietarios, sus delegados o representantes no asistan a la reunión.

En la reunión anual se examinan aspectos económicos y financieros de los edificios o conjuntos. Foto: 123rf

Esas sanciones solo pueden aplicarse en principio a las personas que están registrados en el certificado de tradición y libertad como propietarios, es decir, a quienes se les envía la convocatoria pero no asisten a la reunión.



Por eso hay que en caso de no asista el propietario del inmueble, se debe asignar un poder al asistente a la reunión.



Para los no asistentes se pueden imponer tres tipos de sanciones, según lo estipula el artículo 59 de la Ley 675 de 2001, pueden ser sociales, monetarias y restrictivas.

Además cuando se imponen las sanciones se debe seguir un procedimiento en el que el copropietario se pueda defender o impugnar la decisión.

