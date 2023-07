Hace tan solo unos días se dio a conocer una nueva forma de estafa en el mundo cripto denominada sleepdrop. En esta modalidad, algunas personas han recibido tokens de manera inesperada a través de un enlace, y al vincularlos con su billetera, fueron víctimas de phishing. Como resultado, algunos de los activos en sus billeteras han sido intercambiados por tokens falsos.



Estas son las más conocidas y también le damos algunas estrategias para no caer en ellas.



(No deje de leer: Openpay, la pasarela de pagos de BBVA, ya está en cuatro países de Latinoamérica).

El phishing es un ciberataque con el cual los hackers se hacen pasar por entidades confiables con la finalidad de obtener información personal y financiera de las personas por medio de correos electrónicos, mensajes o sitios web falsos que imitan a los legítimos para recabar datos confidenciales y emplearlos de forma fraudulenta.



De acuerdo con el "Informe NICE de perspectivas de fraude 2023" en 2022, las transacciones fraudulentas alcanzaron un volumen de 110 mil millones de dólares, con un aumento del 92 por ciento respecto a 2021.



Además, según Chainalysis el impacto de la situación en las criptodivisas señala que en el mismo periodo las actividades ilícitas alcanzaron los 20 mil millones de dólares, en donde las estafas con cripto totalizaron 5 mil 900 millones de dólares en 2022.

Facebook Twitter Linkedin

El anuncio de airdrop llevó al inversor a una página maliciosa que robó los datos de su billetera. Foto: iStock

(Además: El dólar siguió subiendo y se puso a menos de $ 10 de los $ 4.200).

Una de las maneras más comunes está ligada a las estafas románticas para que las víctimas envíen dinero con engaños a las y los estafadores que fingen tener interés en iniciar una relación romántica.



La otra es la suplantación de identidad, allí se hace pasar por una autoridad o experta en cripto, e incluso como representantes del ministerio de hacienda para que las víctimas para que les envíen criptomonedas con el pretexto de solucionar problemas.



En el caso de las estafas de inversión, se trata de engaños en los que se promocionan falsos rendimientos financieros con el objetivo de atraer a las personas.



Por otro lado, están las estafas de premios, donde se le solicita a las víctimas que envíen criptomonedas con la promesa de recibir una recompensa aún mayor.



A menudo, las y los estafadores se hacen pasar por celebridades para aumentar la credibilidad de sus ofertas. Por lo tanto, es importante evitar redimir cualquier código que se reciba y abstenerse de hacer depósitos en páginas no verificadas.

Facebook Twitter Linkedin

Una criptomoneda es una moneda digital que utiliza la criptografía para garantizar y verificar la seguridad de las transacciones, así como para controlar la creación de nuevas unidades. Foto: iStock

¿Cómo mantenerte a salvo de estos ataques?

Los expertos de Bitso recomiendan tener precaución con los enlaces, URLs y aplicaciones no verificadas. El simple acto de hacer clic en un enlace no solicitado puede poner en riesgo su información y hacerle vulnerable a ataques cibernéticos y phishing.



Es importante evitar hacer clic en enlaces, incluso si parecen legítimos, especialmente si provienen de fuentes dudosas, contienen errores de redacción u ortografía, o se trata de una operación no solicitada.



Además, se recomienda verificar la autenticidad del dominio desde el cual se envían correos electrónicos y, en caso de dudas, contactar al equipo de soporte a través de canales oficiales.



Ingrese de manera manual al sitio web al que quieres ingresar y compruebe el certificado https:// al inicio de la página, además confíe únicamente en las páginas y plataformas oficiales que le permitan validar la autenticidad de estas.



Por otro lado, es fundamental instalar y mantener actualizado un antivirus para proteger los equipos del malware y detectar actividad maliciosa, así como evitar la descarga de cualquier archivo adjunto.



Si quiere empezar a invertir en criptomonedas, estudie cada proyecto y tome decisiones informadas.



Para ello, utilice sitios o plataformas verificadas y reguladas, que cuenten con la verificación en dos pasos (2FA), lo que te da una capa extra de seguridad.

Si tiene preguntas o comentarios o quiere que escribamos un tema para usted, envíe un correo, muy concreto y sin anexos, a laules@eltiempo.com.

Más noticias en EL TIEMPO