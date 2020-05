8 de cada 10 colombianos, con menos ingresos por la pandemia

El bolsillo de 8 de cada 10 colombianos se ha visto afectado en medio de la actual coyuntura económica derivada de la llegada del covid-19 al país. Sus ingresos se han reducido de forma tal que muchos están viendo con preocupación que apenas tendrían recursos suficientes para cubrir obligaciones para menos de un mes.

Estos resultados hacen parte de una encuesta adelantada en siete grandes economías del mundo por la central de riesgos Trans-Unión, en la que las más afectadas son las personas que pertenecen a la generación de los millennials (entre 26 y 40 años) y las de la generación X (entre 41 y 55 años).



(Le puede interesar: Autorizan déficit fiscal de 6,1 % ¿cuánto plata podrá gastarse ahora?)



En Colombia se consultó la opinión de 1.059 personas mayores de 18 años, residentes en el país, y los datos fueron similares.



Aunque los resultados para el país no difieren mucho de los del resto de las economías consultadas, es claro que el golpe más duro para los colombianos ha sido la reducción en sus ingresos, incluso más que la pérdida del empleo o la disminución de horas laboradas, lo cual es más evidente en otros países encuestados.



Según TransUnión, de los millennials afectados, solo 21 por ciento ha perdido su empleo, el 33 por ciento señaló que está trabajando menos horas, el 32 por ciento dependía de un negocio adicional para compensar sus ingresos y 23 por ciento que era dueño de un negocio tuvo que cerrarlo en medio de esta difícil coyuntura.



“En Colombia, la generación Z (personas entre los 18 y los 25 años) reportó el mayor porcentaje de consumidores que perdieron sus empleos, con 26 por ciento del total de consumidores afectados de esta generación, mientras que la generación X mostró el mayor porcentaje de consumidores que vieron sus horas de trabajo reducidas (39 por ciento de aquellos con ingresos familiares afectados de esta generación)”, indica el estudio.

En Colombia, la generación Z (personas entre los 18 y los 25 años) reportó el mayor porcentaje de consumidores que perdieron sus empleos FACEBOOK

TWITTER

La situación parece ser más grave entre los hogares de esas generaciones que aún tienen hijos dependientes. Esto es así para 7 de cada 10 de los millennials consultados y la mitad de las demás generaciones.



(Lea: Covid-19: EE. UU. baja número de muertes, pero es el país más golpeado)



Para quienes han visto mermar sus ingresos por cuenta de la pandemia, su mayor preocupación está en la dificultad para cumplir con el pago de servicios públicos, pues en promedio, en cada generación, seis de cada 10 colombianos manifestaron no poder cumplir con esa obligación pronto.



El pago del celular es la segunda mayor deuda para los colombianos consultados, pues cinco de cada 10 creen no poder cumplir con este compromiso, mientras que el pago de la tarjeta de crédito y los préstamos personales están en el tercer y cuarto lugar de la lista de obligaciones que no podrán cumplirse en los próximos meses.



La encuesta también deja ver que en la costa Caribe y Bogotá, la preocupación es mayor frente al cumplimiento de las obligaciones, con el 94 por ciento de las respuestas en esa dirección.



Una situación que no difiere de la del resto del país, donde el promedio alcanza el 93 por ciento que está preocupado con su capacidad de pago futura.



De hecho, cuatro de cada 10 mencionó que ya no tendría recursos para pagar sus obligaciones en menos de un mes.



En medio de la situación y sus efectos negativos sobre las finanzas de los hogares colombianos, estos comienzan a reactivar planes con miras a enfrentar la coyuntura, advierte el estudio.



Por ejemplo, seis de cada 10 ya se han puesto en contacto con sus bancos, mientras que el 26 por ciento está viendo su ahorro como salida para enfrentar su crisis.



El 25 por ciento, advierte la encuesta, refinanciará sus deudas, el 18 por ciento recurrirá a sus familiares por un préstamo y un 14 por ciento cree que la solución será solicitar un crédito personal. Solo un 2 por ciento solicitará una tarjeta de crédito, mientras que un 18 por ciento no sabe cómo van sus cuentas.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS