Estas son las 10 multas de tránsito más comunes en Colombia y su costo

Uno de los dolores de cabeza para los conductores en Colombia son las infracciones de tránsito, las cuales acarrean altas multas, generando estrés para el bolsillo.



Entre tanto, una de las características distintivas del Código Nacional de Tránsito es la clasificación de las infracciones según su gravedad, esto permite aplicar sanciones proporcionales a la severidad de la falta cometida.



Estas son las multas más comunes por infracciones de tránsito en el país:

Multas de tránsito más frecuentes en Colombia

1. Conducir a exceso de velocidad - ($650.000).



2. No portar licencia de conducción - ($347.000).



3. No tener el Soat vigente - ($1'300.000).



4. No realizar la revisión tecnomecánica - ($650.000).



5. Conducir sin haber obtenido la licencia - ($1'300.000).



6. No utilizar el cinturón de seguridad - ($650.000).



7. Estacionar en sitios no permitidos - ($650.000).



8. No usar casco o chaleco - ($650.000).



9. Transitar en contravía - ($1'300.000).



10. Pasarse un semáforo en rojo - ($1'300.000).



Acuerdo de pago para multas de tránsito Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE - iStock

'Paso a paso' para consultar multas de tránsito



1. Debe ingresar a la página web del Inicio Federación Colombiana de Municipios (Simit), que es la plataforma autorizada para verificar y gestionar multas de tránsito en el país.



2. Una vez ingrese, debe dirigirse a la sección de 'Estado de cuenta', esta la encuentra en el centro del portal web. Justo ahí es donde está el apartado designado para consultar comparendos, multas y acuerdos de pago.



3. Luego, debe ingresar sus datos personales, entre ellos el número de identificación o la placa del vehículo a consultar.



4. Dé clic en el ícono de lupa que aparece al lado del espacio para ingresar los datos.



5. En la parte donde dice consulta de multa, debe ingresar sus datos y esperar a que el sistema procese la información y le muestre un resumen de las multas de tránsito asociadas al número de identificación ingresado.



Importante: si por alguna razón encuentra multas o comparendos registrados, la plataforma también proporciona opciones para realizar el pago en línea. El usuario puede acceder a los detalles de cada infracción y seguir las instrucciones para completar el proceso de pago.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

