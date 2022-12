En la época de vacaciones aumentan las estafas. En este caso, supuestas agencias de viajes y personas que ofrecen, mediante redes sociales, fincas, casas o apartamentos, están engañando a las personas.



En los servicios que ofrecen están piscina, jacuzzis, servicio de limpieza, entre otros. Además piden dinero por anticipado y le huyen a mostrar certificados o evidencias de que el papeleo está en orden.



Una de las modalidades más comunes en la que estos delincuentes se aprovechan de la gente es a través de publicidad por internet. Por eso, le traemos algunas recomendaciones si está pensando alquilar un inmueble:

1. Asegúrese de que el prestador de servicios turísticos se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo vigente.



2. No olvide que toda publicidad o información sobre servicios turísticos deberá especificar clase de alojamiento, tarifas, servicios complementarios y lo que no incluye.



3. Desconfíe de los precios bajos.



4. Solicite la certificación legal de la propiedad y la cédula de la persona que le está ofreciendo el inmueble.



5. No consigne o transfiera dinero si no está completamente seguro.



6. Busque el inmueble en los portales de arrendamiento reconocidos y contacte por ahí a los arrendadores, y revise los comentarios.



7. Llame a la recepción del conjunto en el que le dicen que está ubicada la casa y pregunte por los dueños.



8. Busque en redes sociales a la persona o la agencia que le está ofreciendo los servicios.

¿Qué hacer si lo estafan?



En caso de resultar estafado o notar un incumplimiento en los servicios ofrecidos por prestadores turísticos, podrá presentar una denuncia administrativa a través de los canales institucionales www.sic.gov.co o al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co.



Asimismo, también podrán demandar en ejercicio de la acción de protección al consumidor para la atención de sus pretensiones particulares cuando ya se haya agotado el trámite de la reclamación directa al prestador de servicios turísticos, con el lleno de requisitos de ley, a través de la página web www.sic.gov.co en la parte ‘servicios’, dando clic en 'Demande aquí-protección al consumidor jurisdiccional'.