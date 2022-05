Work & Travel USA es un programa oficial de intercambio que cada año permite a miles de estudiantes de distintas nacionalidades realizar una experiencia laboral en Estados Unidos a través de un campamento de verano (en vacaciones)



Este programa le permite a los jóvenes conocer el estilo de vida y cultura norteamericana, a través de un trabajo temporal rentado. Tiene una duración de 2 a 3 meses con opción a un mes más de viaje.



La mayor oferta de puestos de trabajo se concentra en el sector de servicios, en áreas de hotelería y turismo. Son ideales para quienes deseen experimentar unas vacaciones diferentes, interactuar con otra cultura e incrementar el dominio del idioma inglés.



Ojo a los requisitos

Ser estudiante activo de universidad (Pregrado)

Tener entre 18 y 27 años (Recién cumplidos)

Tener un nivel / intermedio de inglés

No haber tenido visas negadas a los Estados Unidos

Beneficios



Ganar dinero mientras se recorre el país como ningún turista puede hacerlo.



Viajar, conocer gente nueva y trabajar durante 2 o 3 meses en Centros de Hoteles, Parques temáticos y Restaurantes, centros comerciales entre otros.



Según la tarea a desempeñar, el salario puede variar entre U$S 7- y 10.- la hora.

Se trabajará de 35 a 40 horas semanales. Es decir que se obtendrá un ingreso al finalizar el programa de entre U$1120 a U$S1600 aproximadamente.



El Sponsor de la visa ofrece: Contrato antes de partir y Seguro Médico por el tiempo de la oferta laboral, la ubicación de un hosting cerca de su oferta de empleo y documentación para solicitud del seguro social en Estados Unidos.

Alemania busca enfermeros

La República Federal de Alemania es uno de las naciones económicas más potentes del mundo, con unos 81.500.000 residentes. Actualmente viven en Alemania alrededor de 7 millones de personas con raíces extranjeras.



Debido al crecimiento de la población Adulta en los próximos años, Alemania necesita enfermeros y personas bien formadas en el sistema sanitario.



Actualmente faltan unos 36,000 profesionales en enfermería en esta nación y al menos 23,000 empleos en cuidados de ancianos no están cubiertos.



En la actualidad. Alemania necesita aproximadamente 13.000 especialistas, y para el 2030 se duplicarán estos números.



El número de personas que necesitan atención aumentará en aproximadamente un 50 por ciento para 2030, por lo que hasta entonces habrá alrededor de 500,000 empleos no cubiertos.



La Asociación Work and Travel es una Organización Social que trabaja con una organización Católica Social en Alemania con la cual apoyan a los extranjeros que quieran trabajar en Alemania.



