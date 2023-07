La búsqueda de soluciones que mejoren la movilidad de las personas en las vías y calles del país no solo debería responder a un análisis exhaustivo de las deficiencias del transporte público del país, sino que esas salidas puedan incorporar otros criterios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las persona, razón por la cual la restricción de la circulación de vehículos en horas pico, debería tener en cuenta la edad de los automotores, según lo propone la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos).



Con ello, dice e, Oliverio García, Presidente del gremio, no solo se pueden enfrentar graves problemas de movilidad que agobian a los ciudadanos en la mayor parte del territorio nacional, sino que se puede atacar el problema ambiental producto de una mayor circulación de vehículos contaminantes, toda vez queS sugiere considerar medidas de circulación basadas en criterios ambientales, toda vez que la edad promedio de 6,6 millones de vehículos automotores en el país es de 17,5 años, y el 60 por ciento del parque automotor supera los 10 años.



"Implementar medidas de restricción basadas en la edad del vehículo no solo contribuiría a mejorar la movilidad, sino también a la calidad de vida de los ciudadanos", señala el experto.



La propuesta surge en medio del debate sobre la restricción del uso de vehículos

particulares en horas pico Colombia que el sábado anterior hizo Wiiliam Camargo, ministro de Transporte.



Desde distintos sectores de la economía expertos se pronunciaron rechazando esa propuesta argumentando que Colombia carece de una suficiente oferta de transporte público que pueda cubrir la demanda que se generaría con la iniciativa del ministro Camargo, pero que además, el poco existente está muy lejos de ser eficiente, cómodo, de calidad y sobre todo, seguro para la ciudadanía, factores que hoy en día hacen que esta prefiera acudir al uso de vehículos particulares para desplazarse cada día para atender sus distintas obligaciones y compromisos.

Los vehículos, en especial los que usan diésel como buses y camiones, son los responsables de 95 por ciento de la contaminación atmosférica en la ciudad, según Corpocaldas. Foto: Jonh Jairo Bonilla

El modelo que propone Andemos se aplica en ciudades como Madrid (España), Santiago de Chile y Ciudad de México, las cuales enfrentan no solo el problema ambiental y la congestión a través de la restricción a los vehículos de mayor edad.



"En el caso de Colombia, esta medida permitiría renovar la flota vehicular por vehículos más limpios y seguros en un sector de vital importancia para la economía, que aporta 160 billones de pesos en valores agregados encadenados", dice García.



El directivo gremial es consciente de la necesidad de a urgencia de encontrar salidas que propendan impulsar sistemas de transporte sostenibles y reducir la congestión

vehicular para mejorar la calidad de vida. No obstante, señala que es importante en esa búsqueda considerar las implicaciones de restringir el uso de todos los vehículos particulares, sobre todo en las horas pico.



Destaca,a demás, que hoy en día la oferta de taxis no es suficiente para satisfacer la demanda, lo que hace que el uso de vehículos particulares sea necesario. Y dice que otras alternativas de transporte, como caminar o andar en bicicleta, no son viables en todas las necesidades de desplazamiento.



Así las cosas, propuestas como la del ministro Camargo sin realizar un análisis exhaustivo de las deficiencias del transporte público podría generar una

serie de inconvenientes para la población. Menciona, por ejemplo, aquellos que dependen de sus vehículos para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a los colegios o realizar tareas diarias se verían muy afectados.



Además, grupos vulnerables como personas mayores o con movilidad

reducida podrían enfrentar dificultades para acceder a servicios esenciales o participar plenamente en la vida social, dice garcía de Andemos.



Por eso considera que, antes de avanzar en iniciativas como esa se urgente mejorar y fortalecer el transporte público, lo cual implica invertir en infraestructuras adecuadas, aumentar la frecuencia y puntualidad de los servicios, mejorar la seguridad en las redes de transporte y garantizar una cobertura completa y equitativa para todos los ciudadanos.