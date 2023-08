En julio de 2021 el alto tribunal suspendió provisionalmente el pago, pero ayer el ministro de Defensa, Iván Velásquez radicó dos proyectos de ley para aumentar compensaciones a miembros de la Fuerza Pública y para que se incluya en la Constitución la mesada 14 para veteranos.

La mesada 14 es un pago adicional que reciben algunos veteranos de la Fuerza Pública, ese beneficio se estableció en el artículo 142 de la ley 100 de 1993 y se mantuvo vigente hasta el 2011 para quienes tuvieran una pensión de hasta 3 salarios mínimos.



Se le denomina así porque es la mesada número 14 que reciben en el año, después de las 13 a las que tienen derecho por ley. Sin embargo, no es un beneficio que aplique para todos los pensionados.



Además de los veteranos, a la fecha ese pago lo reciben aquellos que causaron el derecho mientras estuvo vigente. Es decir, los beneficiarios son:



- Quienes se pensionaron antes del 25 de julio de 2005 y su pensión no excedía de 15 salarios mínimos mensuales.



- Quienes se pensionaron entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 y cuya pensión no excedía de 3 salarios mínimos.

Otros beneficios

Por otro lado, se radicó otro proyecto de ley para aumentar la bonificación que reciben las personas que prestan el servicio militar obligatorio.



Actualmente, ese pago puede ir del 30 al 50 por ciento de un salario mínimo mensual, y la idea es que puedan recibir un salario mínimo entero.

Si tiene preguntas o comentarios o quiere que escribamos un tema para usted, envíe un correo, muy concreto y sin anexos a laules@eltiempo.com.

Más noticias