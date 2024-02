Como se conoció hace menos de un mes, este lunes, 12 de febrero de 2024, los precios del transporte público en Bogotá se ajustaron conforme con lo que estableció la Alcaldía Mayor de Bogotá.



Según la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, el aumento para los buses del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (Sitp) será de 200 pesos, por lo que tanto el Sitp como el TransMilenio quedó en 2.950 pesos.



Entre las tarjetas actualmente vigentes está la tarjeta básica, no cuenta con datos personales del usuario y no aplica transbordo; la tarjeta plus, es personalizada con el nombre y la identificación del usuario, con descuentos por transbordo; la tarjeta plus especial, está diseñada para los usuarios con beneficio de 'adulto mayor' y personas con discapacidad; y la tarjeta híbrida, es un plástico bancario con chip de interfaz dual en el que conviven la aplicación para pagos con y sin contacto.



Como se precisó con anterioridad, en Colombia, los adultos mayores o personas con discapacidad tienen algunos beneficios frente a este tipo de servicio. Sin embargo, una nueva duda surgió: ¿a qué edad usted puede solicitar la tarjeta TuLlave plus especial?



Conozca a partir de qué edad puede acceder al subsidio de Transmilenio de adulto mayor

Adulto mayor. Foto: iStock

Según el portal web de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la tarjeta Tullave para un adulto Mayor "cuenta con un beneficio especial".



Y si usted quiere acceder a este servicio, debe cumplir como mínimo requisito tener 62 años o más.



Una vez este apto, los beneficios para las personas mayores y las que están entre los grupos A1 a B7 del Sisbén IV sostienen la tarifa de $2.500. Teniendo en cuenta el reciente ajuste, esto obedece a los servicios de troncal y zonal por igual.



La tarjeta para personas con discapacidad cuenta con un beneficio especial, pero lo primero que deberán hacer las personas en este tipo de condición es estar registrados en la base de datos de la Secretaría de Salud.



Por lo que los usuarios que apliquen a este beneficio recibirán un subsidio mensual de $29.500 cargados a la tarjeta.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

