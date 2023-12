¿Es recomendable invertir la ‘prima’ de diciembre en un CDT?

La época de festividades navideñas suele estar relacionada con gastos en adornos, comidas elegantes y regalos para los seres queridos. Sin embargo, algunos argumentan que la ‘prima’ resulta ser una oportunidad irrepetible de ahorrar dinero en un CDT ¿Es esto una buena recomendación? Le contamos.



¿Qué es un CDT?



Según el Banco de la República, un certificado de depósito a término (CDT) “es un instrumento de inversión establecido mediante certificado, que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado, generalmente 30, 60, 90, 180 o 360 días”.



En términos más simples, un CDT es una especie de préstamo que le hace una persona a una institución bancaria. El usuario invierte una plata que solo podrá retirar en la fecha que haya establecido en el contrato, pero con el beneficio de que este dinero generará intereses para el inversionista.



“Las tasas de interés de los certificados de depósito a término (CDT) son tasas de captación o pasivas que las instituciones financieras pagan a quiénes dejan su dinero en forma de depósito con un monto y un plazo determinado. Estas tasas establecen el rendimiento del dinero, y se determinan de acuerdo al monto y plazo pactados”, explica el Banco de la República.



¿Es recomendable ahorrar en un CDT en diciembre?

Muchos trabajadores reciben en el último mes del año un ingreso adicional llamado ‘prima’, pensado para subsanar gastos inesperados en las festividades, o simplemente para ahorrar para el futuro.

Es ahí cuando surge la alternativa de invertir este dinero extra en un CDT. Según el portal ‘Valora Analitik’, un CDT es un sistema que proporciona garantía de rendimiento, es decir, riesgo 0 de perder el dinero, y además “están respaldados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), hasta por $20 millones”.



Esto permite concluir que invertir en un CDT es una forma segura de asegurarle ganancias a la prima, dado el caso de que usted esté seguro de que no va a necesitar el dinero durante el tiempo que dure el contrato.



Cabe aclarar que, en caso de que requiera retirarlo por algún evento inesperado, la cualidad de instrumento de inversión líquido de los CDT lo permite hacerlo. Eso sí, pagando una penalidad, así que procure no invertir dinero que vaya a necesitar pronto.



Como recomendación final, no invierta su dinero en el primer banco que se cruce. Compare las tasas de interés que le va a generar cada entidad, y evite los bancos que cobran comisiones por abrir o cerrar un CDT.

