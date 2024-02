Tome nota sobre estos errores que debe evitar si lo despiden de su trabajo

Ser despedido del trabajo, sobre todo de imprevisto, puede generar mucho estrés, pues las cuentas siguen llegando, por ello, muchas personas recurren a ciertos errores que a largo plazo esto podría traer consecuencias negativas para sus finanzas.



Es importante que antes de firmar una carta de despido, se asesore para evitar caer en acciones que violen sus derechos como trabajador. Por ello, deberá enfocar su atención en los siguientes puntos antes de salir de la empresa.

Errores que debe evitar al momento de su despido

Asegurarse de recibir una liquidación de acuerdo con la ley: según lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, el empleado, en caso de ser despedido y tener contrato a término indefinido, tiene derecho a una liquidación.



Por otro lado, si el pago no coincide con el promedio del tiempo laborado, deberá acudir al Ministerio de Trabajo y exponer su caso. Es importante que si no sabe cuál es la cantidad que le corresponde, reciba asesoría de un contador o un abogado.



Revisar los términos de su despido: si se quedó sin trabajo y considera que no hay una causa para el despido, deberá revisar el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. En él se explican cuáles son las causales válidas para despedir a una persona, entre las que destacan: haber sufrido engaño por parte del trabajador, violencia, injuria, indisciplina, algún daño material, un acto inmoral o delictuoso, la violación grave de las obligaciones o prohibiciones.



Si no ha incurrido en ninguna de estas faltas, debe saber que al ser despedido sin una justa causa, la empresa está obligada a pagarle una indemnización que dependerá del tipo de contrato que tenga.



¿Siente que están atropellando sus derechos como trabajador? No dude en buscar ayuda en la instancia legal correspondiente, así como expresar sus dudas en el área de Recursos Humanos de la empresa.



