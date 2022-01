El crecimiento de la economía trae ventajas generales, pero también conlleva fenómenos que afectan la salud financiera, como la inflación.



(Le puede interesar: Siete consejos de Warren Buffett para evitar errores al invertir).



Teniendo en cuenta eso, resulta muy conveniente hacer una revisión general de los gastos fijos y ocasionales que se tienen cotidianamente, y ajustarlos para ceñirse al presupuesto.

Los siguientes son consejos que lo pueden ayudar a no gastar de más e incluso a ahorrar.

Seis claves para evitar gastar de más

1. Elabore un presupuesto para todos los meses del año. Un principio básico del manejo exitoso del dinero es gastar menos de lo que ingresa.



2. Disminuya los gastos ‘hormiga’, como el cafecito de la esquina, los chicles, la botella de agua, accesorios que no necesita u otros hábitos que tenga, ya que son poco saludables financieramente hablando. En cambio, ahórrelos con el propósito de alcanzar una meta personal o familiar.



3. Repase y haga una lista de los servicios y gastos de entretenimiento mensuales o anuales. Pregúntese si los está aprovechando y evalúe con cuáles seguir y con cuáles no.



(Además: Estos son los malos hábitos por los que nunca termina de pagar sus deudas).



4. Siempre que vaya de compras, hágalo con lista en mano y esfuércese por ceñirse a ella. Piense en los artículos que va a adquirir y no se deje llevar por caprichos que afecten su bolsillo más adelante.



5. Limite las comidas fuera de casa. Esta práctica puede salir muy costosa y representar un gasto importante en su día a día. Si su objetivo es ahorrar, procure reduzca estas salidas o planéelas con cuidado y responsabilidad financiera.



6. Cuando salga, calcule su presupuesto e intente llevar siempre dinero en efectivo. Procure que su gasto se limite a esa cantidad y evite usar las tarjetas de crédito.

Revise las malas prácticas caseras

Otra forma de ahorrar es controlar malos hábitos que hacen incurrir a las personas en costosos desperdicios.



1. Cada moneda cuenta. Muchos piensan que las monedas son cantidades muy bajas de dinero que ni quitan ni ponen al presupuesto, de modo que las pierden o las regalan. En realidad ellas representan una oportunidad de ahorro. Si le estorban en el bolso o los bolsillos, almacénelas en alcancías. Se sorprenderá de la cantidad de dinero que representan mes a mes.



2. No desperdicie la comida. Haga un plan semanal de comidas, elabore un listado de lo que necesitará y compre lo justo. Evite llevar a casa demasiados alimentos perecederos y productos al mismo tiempo. Si lo hace, el riesgo de que terminen en la basura al cabo de pocos días, es muy alto.



(También: Estas son las tarifas por la cuota de manejo de las tarjetas de crédito).



3. No use la lavadora en exceso. Intente acumular ropa sucia y lavarla en cargas completas en la lavadora; las pequeñas le implican mayor gasto de agua, luz, detergentes, blanqueadores y suavizantes. Tampoco exceda la cantidad de estos productos durante el lavado.



4. Los electrodomésticos en reposo consumen electricidad. Si los desenchufa puede generar ahorros importantes en su factura de luz.

Con información de Mi Bolsillo Colombia

Encuentre también en Economía:

¿Por qué aumentan las muertes en accidentes de tránsito?

Así puede aplicar a una de las 90.000 ofertas de empleo en España