La preparación para una entrevista de trabajo empieza desde que el aspirante pasa su curriculum a la empresa de preferencia. Debe estar listo para cualquier inconveniente que se le pueda presentar durante la conversación, incluso cuando la charla pueda tornarse incómoda o tensa.

Además, eso es algo que puede presentarse como una forma de prueba o test para determinar cómo reacciona el postulante a determinadas situaciones. Algunos empleadores realizan este tipo de estrategias a propósito.

Facebook Twitter Linkedin

¿Cómo respondería estas inusuales preguntas en una entrevista de trabajo? Foto: iStock

La plataforma de reclutamiento y búsqueda de empleo ‘Glassdoor’ recopiló una lista con más de 20 preguntas extrañas e insólitas que se realizaron en múltiples entrevistas de trabajo.



Los usuarios de la red social las diligenciaron en el gestor de opiniones de la ‘app’ y los analistas las recopilaron.



"La mayoría de estas preguntas implica la resolución de problemas inusuales, que pueden ser muy útiles para evaluar la capacidad de pensamiento y la creatividad del candidato. Por lo general, no hay respuestas correctas o incorrectas: lo que importa es cómo la persona contesta a las mismas", explicó Lucia Caletti, vicepresidenta de Glassdoor para Latinoamérica, en conversación con el diario ‘El Cronista’, en 2019.



(Puede leer: Ecopetrol invertirá entre US$ 4.800 y US$ 5.800 millones en el 2022).



Según mencionó el diario argentino, se evaluaron más de 800 preguntas posteadas por los entrevistados.



Conozca algunas de las más insólitas y extrañas que pudieron haber hecho en una entrevista de selección laboral.



Y tome nota: no se sabe cuándo un empleador puede salirle con uno de estos llamativos interrogantes durante una búsqueda laboral. Su empleo soñado puede estar detrás de una pregunta que puede parecer rebuscada o absurda.

¿Puede recitar el tercer acto de Macbeth de memoria? ¿Cómo se llama el mazo de cartas de póker? ¿Qué opinión tiene respecto a la legalización de la marihuana? ¿A quién llevaría a una isla desierta a iniciar una nueva civilización? ¿Qué superpoderes le gustaría tener? Si un auto pasa y le salpica agua, ¿cómo reaccionaría? ¿Tener un hijo es una necesidad?

Aunque parezcan preguntas que le haría a sus amigos en una noche de copas, estos son cuestionamientos que los empleadores han utilizado para poner a prueba a sus postulantes.



Debe ser cuidadoso porque, si bien pueden pretender ser preguntas fáciles de responder, es una forma de realizar un perfil o de sacar información sobre su forma de pensar y su postura frente a diversos temas.



Ahora bien, hay otros empleadores que se han puesto ‘más profundos’ y realizan preguntas que pueden considerarse un tanto filosóficas.

¿Qué es Dios? ¿Qué es el ser humano? ¿Con qué objeto se siente identificado? ¿Qué objeto se llevaría si se va a una excursión a la luna? ¿Qué planta le gustaría ser? ¿Quién es usted?, defínase. Nombre algunas frustraciones de su vida.

Facebook Twitter Linkedin

Si es bueno para el análisis cuantitativo no tendrá problema con estas preguntas. Foto: iStock

Por otro lado, existen las preguntas de solución matemática o financiera. Estas, por lo general, son las que más ponen nerviosos a los postulantes por su grado de análisis. A esto se le suma que, en muchas ocasiones, los empleadores piden celeridad en la respuesta y, quién sabe, capaz que la respuesta puede ser igual de llamativa ante la premura.



(También: Cuatro de cada 10 hogares en Colombia tienen servicio de televisión pirata).

Si fuera un empleado de Coca Cola y el gerente le preguntara cómo subir el precio de la gaseosa un 10 %, ¿cuál sería su consejo? . ¿Cuál es el 20 % de 80? ¿Si pudiera elegir un puesto en esta compañía cual puesto le gustaría ocupar? ¿Por qué cree que no fue seleccionado en su anterior entrevista? ¿Cómo soluciona sus problemas en la vida real? ¿Cuál fue el peor error que cometió en su empleo anterior?

Recuerde que, ante cualquier entrevista laboral, lo importante es tener tranquilidad en el momento de hablar. De forma preparatoria no está de más que conozca un poco sobre la empresa y su futuro rol.



Lo esencial, ante todo, y aunque se presente alguno de los cuestionamientos anteriores, es recordar que se trata de una charla entre dos personas profesionales.

Más noticias

- Así lucen los actores de 'Mi pobre angelito', a 30 años de su estreno

- La joven que habla a la perfección en nueve acentos distintos en un minuto

- Campesina trans señorita María salió de su tierra y busca ayuda en Bogotá

- Ibai Llanos ofrece trabajo con un sueldo de casi 10 millones de pesos

Tendencias EL TIEMPO