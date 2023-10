Diez preguntas comunes en las entrevistas de trabajo y cómo responderlas, según Harvard

La entrevista de trabajo es, quizá, el paso más importante que usted puede dar a la hora de buscar trabajo. Si envía decenas de hojas de vida y no recibe respuesta, el ser citado a entrevista significa que sus habilidades han logrado llamar la atención de la empresa, el reclutador o su eventual jefe.

(Vea: Entrevistas de trabajo: así debería responder a pregunta ¿por qué quiere trabajar aquí?).

Los nervios se pueden apoderar de usted, pero el estar preparado hará que demuestre confianza y le deje claro al entrevistador por qué debe ser elegido para el puesto.

Lo ideal es que días antes de la entrevista repase su hoja de vida y la información de la compañía. Así no lo tomarán por sorpresa determinadas preguntas.

Vicky Oliver, experta empresarial y reconocida por uno de sus tantos libros denominado 301 respuestas inteligentes a preguntas difíciles de entrevistas, entregó una serie de consejos útiles en una publicación de la prestigiosa Universidad de Harvard.

Preguntas comunes en entrevistas de trabajo y cómo responder

'Hábleme de usted... describa su experiencia'

Facebook Twitter Linkedin

Entrevista de trabajo. Foto: iStock

(Puede leer: Inesperada pregunta en entrevista laboral que le hicieron a joven: quedó en silencio).

El 'háblame de ti' puede ser la pregunta para 'romper el hielo' al inicio de la entrevista. Según Oliver, sirve para que usted de manera interesante entrelace su historia profesional y académica con sus pasiones.

"Hable sobre un incidente relevante que le hizo interesarse por la profesión que está ejerciendo y continúe hablando sobre su educación", señala. Luego, una ello con su experiencia profesional.

Como ejemplo, la experta construye el siguiente para un programador y que puede adaptarse según sea su caso:

"Vengo de un pueblo pequeño, donde las oportunidades eran limitadas. Como las buenas escuelas eran una rareza, comencé a utilizar el aprendizaje en línea para estar al día con las mejores. Ahí es donde aprendí a codificar y luego obtuve mi certificación como programador de computadores. Después de conseguir mi primer trabajo como codificador de front-end, seguí invirtiendo tiempo en dominar los lenguajes, herramientas y marcos de front-end y back-end".

'¿Cómo supo del puesto?'

Si tal vez no hubo una convocatoria pública o en portales de trabajo, usted pudo haberse enterado de la vacante por medio de un amigo o conocido. Es fundamental, dice Oliver, que lo deje claro en la entrevista porque el reclutador identificará quién lo recomendó y por qué lo consideraron ideal para el puesto.

(Además: Las preguntas más insólitas que podrían hacerle en entrevistas de trabajo).

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: iStock

En caso de que usted haya buscado por su cuenta, la experta recomienda responder con lo que más le llamó la atención de la vacante: "Convencer al gerente de contratación de que eligió su empresa, sobre todas las demás, por algunas razones específicas".

Ejemplo que usted puede adaptar:

"Me enteré del puesto a través de LinkedIn porque sigo la página de su empresa desde hace un tiempo. Realmente me apasiona el trabajo que estás haciendo en las áreas X, Y y Z, así que estaba emocionado de presentar mi solicitud. Las habilidades requeridas coinciden bien con las habilidades que tengo y me parece una gran oportunidad para contribuir a su misión, así como un gran próximo paso en mi carrera".

'¿Qué ambiente laboral prefiere?'

La profesional, en su publicación para Harvard, aconseja revisar muy bien los valores de la empresa, los cuales están su página web o redes sociales. Identifique las palabras clave de la cultura organizacional, puede ser autonomía o trabajo en equipo.

Facebook Twitter Linkedin

Siempre responda con calma y pensando antes en lo que va a decir. Foto: iStock

(Siga leyendo: Entrevista de trabajo: ¿cómo responder a las preguntas personales que le pueden hacer?).

"Su objetivo es compartir cómo su ética laboral coincide con la de la organización", precisa.

Este ejemplo de respuesta le puede ser útil:

"Eso me parece genial. Me gustan los ambientes de trabajo acelerados porque me hacen sentir como si estuviera siempre aprendiendo y creciendo, pero realmente prospero cuando colaboro con los miembros del equipo y ayudo a las personas a alcanzar una meta colectiva en lugar de competir. Mi última pasantía fue en una organización con una cultura similar y realmente disfruté ese equilibrio".

'¿Cómo afronta la presión o las situaciones estresantes?'

Facebook Twitter Linkedin

La empresa buscará saber cómo maneja el estrés en situaciones complejas. Foto: istock

"El empleador quiere saber: ¿se mantiene fuerte o se desmorona bajo presión? Quieren asegurarse de que usted no sufra un colapso cuando la presión se vuelva intensa y las fechas de entrega se acerquen", explica Oliver.

La recomendación es cuente alguna experiencia en particular. Si no le fue muy bien manejando la presión o el estrés, cuéntele al reclutador qué está haciendo para mejorarlo.

La asesora profesional tiene como ejemplo de respuesta:

"Me doy cuenta de que siempre van a surgir situaciones estresantes y definitivamente he tenido que aprender a afrontarlas a lo largo de mi carrera. Creo que mejoro con cada nueva experiencia. Mientras trabajaba en el lanzamiento de un nuevo producto en mi última empresa, por ejemplo, las cosas no iban según lo planeado con mi equipo. En lugar de señalar con el dedo, mi primera reacción fue dar un paso atrás e idear algunas estrategias sobre cómo podríamos resolver el problema. Anteriormente, es posible que hubiera entrado en pánico en esa situación, por lo que estar tranquilo y sereno fue definitivamente un paso adelante y me ayudó a abordar todo con más claridad".

(Amplíe acá: Las preguntas más insólitas que podrían hacerle en entrevistas de trabajo).

'¿Prefiere trabajar de forma independiente o en equipo?'

La pregunta está muy relacionada con '¿Qué ambiente laboral prefiere?'. Así que para responderla debe conocer cuál es la cultura organizacional.

"Muchos puestos requieren que trabaje en colaboración con otras personas a diario, mientras que algunos roles requiere que trabaje por su cuenta", aclara Oliver, en Harvard.

Facebook Twitter Linkedin

Entrevista de trabajo. Foto: iStock

De manera que la respuesta debe estar enfocada a sus cualidades como profesional y cómo encajan a lo que pide la vacante.

Ejemplo:

"Disfruto de una combinación de los dos. Me gusta tener un equipo con quien elaborar estrategias, obtener opiniones diversas y contactar para recibir comentarios. Pero también me siento cómodo asumiendo tareas que requieren que trabaje de forma independiente. Creo que hago algunos de mis mejores trabajos cuando puedo concentrarme solo en un espacio tranquilo, pero realmente valoro colaborar con mis compañeros de equipo para generar las mejores ideas".

'Cuándo tiene varios proyectos, ¿cómo hace para organizarse?'

Acá lo vital es que exprese cuál es su forma de trabajo y cómo prioriza las tareas para que el entrevistador sepa si usted sabe organizase: "Asegúrese de enfatizar que cumple con los plazos y los toma en serio".

(Le recomendamos: ¿Por qué es tan difícil dejar un mal trabajo y qué hacer para liberarse, según Harvard?).

Al igual que preguntas anteriores, Oliver cree necesario que recuerde una situación pasada de su vida profesional y logre enfatizar en sus valores.

Facebook Twitter Linkedin

Reflexiona sobre cómo organiza su tiempo. Foto: iStock

El ejemplo de respuesta creado por la experta y que usted puede adaptar es:

"Estoy acostumbrado a hacer malabarismos con proyectos en mi trabajo actual, donde a menudo paso de codificar un programa de software a otro. Utilizo la técnica del timeboxing para asegurarme de que todo vaya por buen camino, asignando tiempo en mi calendario para determinadas tareas. Descubrí que realmente me ayuda a priorizar lo que debo hacer primero y me hace responsable de las tareas diarias más repetitivas de las que soy responsable".

'¿Qué hizo el último año para mejorar sus conocimientos?'

Estar actualizado en su campo profesional es reconocido por los reclutadores, pues considerarán que usted tiene disposición para aprender. Así mismo, la pregunta pretende conocer cómo usted maneja su tiempo.

Facebook Twitter Linkedin

Estar en constante aprendizaje será valorado por el entrevistador. Foto: iStock

(Vea: Consejos para hacer una hoja de vida efectiva aunque no tenga experiencia).

El ejemplo de respuesta de la experta para Harvard es:

"Leí muchas revistas para estar al tanto de las últimas ideas en mi campo y perfeccioné mis habilidades tomando algunos cursos en línea, como…".

'¿Cuál es su aspiración salarial?'

Al aplicar a la vacante ese punto ya debe estar resulto. Oliver aconseja revisar portales de empleo con puestos similares y hablar con allegados.

"Los empleadores siempre harán esta pregunta porque cada puesto está presupuestado y quieren asegurarse de que sus expectativas sean consistentes con ese presupuesto antes de seguir adelante", precisa la experta empresarial.

Puede dar un rango y mostrarse dispuesto a negociar.

Facebook Twitter Linkedin

Tenga claro cuál el rango del salario que espera recibir. Foto: iStock

Como ejemplo de respuesta:

"Según mis habilidades y experiencia y las tarifas actuales de la industria, estoy considerando un salario de alrededor de $ ...". No olvide siempre justificar la suma.

(Además: ¿Cómo crear una hoja de vida exitosa sin errores?).

Por su parte, Patricio Herrera, gerente de Mercadeo y Comunicaciones del Teaching Centre del British Council en Colombia, en charla pasada con elempleo.com, portal especializado de la Casa Editorial EL TIEMPO, invita a que usted valore su experiencia.

De acuerdo con él, los años que usted lleva trabajando en el sector son los que más pesan, pues está decidido a asumir mayores responsabilidades: "Por ese motivo se puede solicitar un nivel salarial alto, que será retribuido con la experiencia laboral e intelectual de la persona".

También puede evadir la pregunta o preguntar por el presupuesto. Conozca más ejemplos de respuesta para esta pregunta haciendo clic aquí.

'¿Está aplicando a otros trabajos?'

Si está en medio de otros procesos de selección, sea honesto, advierte Oliver: "Es posible que quieran saber en qué parte del proceso de contratación se encuentra usted con otras empresas".

Facebook Twitter Linkedin

Sea sincero con el reclutador. Foto: iStock

Eso sí, exprese por qué está interesado en la empresa que lo está entrevistando. Por tanto, el ejemplo de respuesta es:

"He postulado a un par de otras empresas, pero este puesto es realmente el que más me entusiasma en este momento porque...".

'Según su hoja de vida, parece que se tomó un año sabático. ¿Por qué lo hizo?'

Si no estuvo trabajando por un tiempo, es primordial que cuente qué hizo para crecer como profesional: "Hágale saber a su entrevistador que su año sabático no se trató de posponer la transición de la niñez a la edad adulta".

Facebook Twitter Linkedin

El reclutador revisará muy bien su hoja de vida antes de la entrevista. Foto: iStock

(Lea: Renuncia silenciosa: ¿qué es, qué la causa y cómo puede saber si usted ya la realizó?).

De manera que enfóquese en decir cómo esa temporada le aportó.

El ejemplo de respuesta propuesto por Oliver es:

"Durante mi último año de secundaria, no me sentía preparado para elegir mi camino educativo, así que hice un curso en la naturaleza durante unos meses para definir mis objetivos de vida. Puede parecer un poco aleatorio, pero el tiempo que dediqué en realidad me ayudó a desarrollar muchas habilidades nuevas, en las áreas de liderazgo, comunicación (etc.). Durante ese tiempo, me di cuenta de que quería obtener un título en (indique su título) para alinearme con mi pasión...".

Teniendo presentes las anteriores preguntas, podrá ensayar antes de la cita para estar seguro al momento de estar cara a cara con el entrevistador.

También puede leer:

- Inesperada pregunta en entrevista laboral que le hicieron a joven: quedó en silencio.

- Trabajo en Estados Unidos: permiso de empleo para inmigrantes tendrá importante ajuste.

- ¿Qué países no necesitan visa para entrar a Estados Unidos? Lista actualizada 2023.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS