La búsqueda de un nuevo trabajo puede poner nervioso a cualquiera, en especial las entrevistas en las que se definirá si tendrá el puesto para el que se presentó. Ante los nervios, sólo queda la preparación, puede practicar antes de presentarse a la reunión donde su posible futuro empleador lo conocerá.



Lo importante es demostrar que, aparte de ser idóneo o idónea para el cargo, también es proactivo e interesado en dar lo mejor en el cargo. Patrick Mullane escribió para la revista 'Fast Company' tres preguntas recomendadas que le podrían ayudar a conseguir ese anhelado puesto de trabajo.

Insta a recordar que las entrevistas son, al final del día, un diálogo. No solo usted está siendo evaluado, sino que usted también está viendo si la compañía a la que se presentó tiene lo que usted desea en un espacio laboral.



Así que, cuando llegue al final de la entrevista de trabajo, después de los nervios que ha tenido que vivir, le abrirán la oportunidad a usted de hacer preguntas. Mullane recomienda tres preguntas sencillas y directas, que le permitirán sacar jugo de la conversación que está teniendo.



(Lea más como esto: Estas son cinco opciones claves para invertir en el 2022).





El director de Harvard Business School Online explica que en esta parte de las entrevistas es cuando más suelen fallar los candidatos. Pues tienen la oportunidad de mostrar que son considerados y les puede permitir aprender algo que realmente desee saber sobre la empresa a la que van a entrar.



Mullane toma las preguntas más comunes que hacen los candidatos a sus empleadores en esta parte de las entrevistas y presenta alternativas que podrían acercarle a usted a obtener el trabajo de sus sueños.

Las preguntas indicadas

Pregunta típica #1: ¿Cómo es el ambiente de trabajo?

Alternativa: ¿Puede contarme de alguna ocasión en la que le ha emocionado trabajar aquí?



La pregunta usual está sujeta a que el entrevistador contesté con frases de cajón a las que todos están acostumbrados, como “es un espacio dinámico y divertido” o “el trabajo es muy colaborativo”. Sin embargo, esto no le dirá, de verdad, cómo es el ambiente en el lugar al que aspira entrar.



(Manténgase informado: Arabia Saudita: trabaje con todo pago con estas ofertas laborales).



En cambio, con la alternativa que presenta Mullane, se abre la posibilidad a que le cuenten una anécdota que le permita saber de manera explícita cómo se siente trabajar en esa empresa.



Por ejemplo, si el entrevistador le cuenta de la vez que pudo hablar directamente con su jefe sobre una emergencia personal, y le permitió adaptar sus horarios a esas necesidades, usted va a haber aprendido mucho más que con las generalidades que la primera pregunta invita.

Preguntas que le pueden hacer a un administrador en una entrevista laboral. Foto: iStock

Pregunta típica #2: ¿A usted le gusta trabajar en la empresa?



Alternativa: Noté que antes de trabajar en esta empresa, trabajaba en otra. ¿Qué lo convenció de hacer el cambio?



Hoy en día todos averiguamos un poco sobre las personas que vamos a conocer en google y en redes sociales (tomando en cuenta el caso del ‘Estafador de Tinder’, ahora incluso más que nunca), y una pregunta como la propuesta por Mullane le permitiría demostrar que está genuinamente interesado por el cargo.



(Conozca más: Plataformas de criptomonedas debutan este domingo en el Super Bowl).



La pregunta nueva le puede permitir ver qué tiene de atractivo la empresa a la que quiere entrar, y si tiene oportunidades de crecer en ella de quedar seleccionado para el cargo. Además, si el entrevistador tiene una formación similar a la suya, le puede mostrar cuál podría ser su camino dentro de la empresa.



Sin embargo, no siempre se sabe quién será el entrevistador, y ante esta posibilidad, puede mencionar a otra persona, que de manera pública haya pasado de una empresa a aquella en la que quiere trabajar.

Entrevista Foto: iStock

Pregunta típica #3: La compañía ha crecido con rapidez, ¿espera que eso se mantenga?



Alternativa: Considerando cuánto ha crecido la compañía, ¿cree que habrá cambios inesperados entre los clientes que representan?



Cuando se trata de aplicar a posiciones en empresas grandes, casi toda su información financiera está a una búsqueda en google de distancia. Aunque la pregunta común puede ser contestada con un simple y llano, si o no, la alternativa de Mullane le puede decir un poco más.



(Siga leyendo: ¡Ojo! Sena abrió nueva convocatoria para formación especializada).



La opción que presenta Mullane le podría indicar a usted cuán estresante será su trabajo, si deberá encontrar nuevos clientes, y en qué condiciones se encuentra la empresa. Aquellos detalles que no son visibles en los reportes financieros pueden aparecer en la respuesta de una pregunta como esta.



Aunque no siempre hay tiempo para prepararse para una entrevista de trabajo, con un poco de planeación y unas buenas preguntas, usted podría llevarse el cargo en la empresa de sus sueños.



(Antes de irse: ¿Chao, humanos? Robot es nombrada como la mejor empleada de empresa).

