Entrevistas de trabajo: así debería responder a pregunta ¿por qué quiere trabajar aquí?

Si a usted lo citaron a una entrevista de trabajo, está muy cerca de lo que cree para lograr ser contratado. A la hora de conseguir empleo, existen distintos filtros y usted puede quedarse 'varado' en los iniciales.

Sin embargo, pasar a la entrevista demuestra que sus habilidades se destacaron sobre otros candidatos. Por tanto, su objetivo es reforzarle al reclutador o su futuro jefe por qué debe quedarse con la vacante.

(Le recomendamos: ¿Por qué es tan difícil dejar un mal trabajo y qué hacer para liberarse, según Harvard?).

Una de las preguntas que le pueden hacer es la conocida '¿por qué quiere trabajar aquí?'. Al estar en la entrevista, ese punto usted debe tenerlo ya preparado.

Para saber cómo responder sin titubeos, Joel Schwartzberg, reconocido asesor de comunicaciones, escritor y experto empresarial, brindó una serie de recomendaciones en una publicación de la prestigiosa Universidad de Harvard.

Analice la empresa y proyéctese en ella

El autor del libro Get to the Point!: Sharpen Your Message and Make Your Words Matter (en español, Mejore su mensaje y haga que sus palabras importen) enfatiza en la necesidad de que usted revise cuáles son los productos, servicios, valores y la misión de la compañía.

Esa información la puede buscar en las páginas oficiales y redes sociales de la empresa. De hecho, en la misma oferta laboral a la que usted se postuló, por lo general, hay una descripción detallada de lugar.

Facebook Twitter Linkedin

Revise la misión y valores de la compañía antes de asistir a la entrevista. Foto: iStock

(Vea: Consejos para hacer una hoja de vida efectiva aunque no tenga experiencia).

Una vez tenga presente esos datos, reflexione sobre cómo usted encaja con ellos y demuestre entusiasmo contándolo en la entrevista, señala Schwartzberg en Harvard.

El experto deja tres ejemplos de respuesta:

1. Durante la mayor parte de mi vida adulta, he apoyado firmemente a X porque creo que Y...

2. La X es muy importante para mí tanto en mi vida profesional como personal porque creo firmemente que...

3. Me apasiona X y estaría encantado de trabajar para una organización que suscriba los mismos valores fundamentales...

Véase en el puesto y explique por qué le gustarían esas responsabilidades

En línea con el anterior punto, usted previo a la entrevista de trabajo debe tener muy claras cuáles son las funciones y responsabilidades del cargo al que está aplicando.

Schwartzberg aconseja que conecte dichas funciones con sus gustos y demuestre que le apasionará trabajar allí: "Expresar cómo o por qué lo disfruta hace que ese punto sea aún más valioso y memorable".

Facebook Twitter Linkedin

Reponda de manera clara y concreta. Foto: iStock

(Además: ¿Cómo crear una hoja de vida exitosa sin errores?).

El experto construyó los siguientes ejemplos si se tratase de un vacante relacionada con la escritura o la matemática:

1. Siempre me ha gustado escribir y editar, desde mis días en el periódico de la universidad hasta el contenido web en el que trabajaba como pasante, así que me entusiasma ver que escribir es una parte importante de este trabajo...

2. Analizar los datos siempre me ha resultado divertido (el desafío de utilizar números para contar una historia y transmitir una idea) y espero con ansias el trabajo de visualización de datos que realizaremos en este equipo...

Imagínese cómo estaría usted si trabajará allí

"Exprese su confianza en su capacidad para triunfar y crecer en el puesto", señala el asesor empresarial. Es decir, imagine qué aprendizaje tendría o cuál puesto alcanzaría de llegar a entrar a la compañía.

"La clave es describir cómo su experiencia anterior lo ha preparado para empezar de inmediato", añade el experto.

Facebook Twitter Linkedin

Siempre responda con calma y pensando antes en lo que va a decir. Foto: iStock

Por ello, deja como ejemplos estos tipos de respuesta:

1. Me imagino que tengo éxito en este puesto porque he realizado trabajos similares en el pasado y sé lo que se necesita para atraer a estos consumidores en particular...

2. He descubierto que trabajo mejor en un entorno colaborativo, así que tengo ganas de trabajar con varios departamentos para cumplir nuestros objetivos y alcanzarlos....

3. Tras obtener más información sobre este trabajo, seguro que puedo ayudarlo a encontrar formas de gestionar los proyectos de manera más eficiente y eficaz...

(Lea: Renuncia silenciosa: ¿qué es, qué la causa y cómo puede saber si usted ya la realizó?).

Cómo NO responder a '¿por qué quiere trabajar aquí?'

El profesional reitera que la clave es ser específico y no dar vueltas en su respuesta porque el reclutador puede perderse y no entender qué quiso decirle.

Además, Schwartzberg aconseja que no responda diciendo que le gusta el salario o fue la única opción de empleo que le surgió, pues perderá la oportunidad de centrarse en sus habilidades para el cargo.

Facebook Twitter Linkedin

Entrevista de trabajo. Foto: iStock

A partir de los elementos mencionados, el asesor empresarial brinda un ejemplo concreto para un puesto de marketing en una institución médica:

"Quiero trabajar aquí porque, con los médicos en mi familia, me apasiona ayudar a las personas a abordar sus problemas de salud y a tomar decisiones inteligentes sobre su cuerpo y sus vidas. También me encanta redactar textos y sumergirme en la estrategia editorial, especialmente en las redes sociales, y disfruto haciendo una lluvia de ideas con mis colegas para que se me ocurran las mejores ideas creativas. Cuando pienso en las necesidades de este puesto y en la integridad de la misión corporativa, me inspira muchísimo y me imagino contribuyendo a lo grande".

(No deje de leer: Así debería responder a ‘¿cuál es su aspiración salarial?' en una entrevista de trabajo).

Lo vital es que transmita pasión, entusiasmo y optimismo. Si lo logra, "conectará con la lista de deseos del entrevistador de una manera que hará que piense: 'Por eso queremos que usted trabaje aquí'", concluyó el experto en la publicación de Harvard.

¿Cómo prepararse para una entrevista de trabajo?

También puede leer:

- Inesperada pregunta en entrevista laboral que le hicieron a joven: quedó en silencio.

- Trabajo en Estados Unidos: permiso de empleo para inmigrantes tendrá importante ajuste.

- ¿Qué países no necesitan visa para entrar a Estados Unidos? Lista actualizada 2023.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS