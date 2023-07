Es un paso importante ser citado a una entrevista de trabajo. A la hora de conseguir empleo, existen distintos filtros y usted puede quedarse 'varado' en los iniciales. Pero ir a entrevista significa que sus habilidades se destacaron sobre otros candidatos y está cerca de ser contratado. Debe reforzarle al reclutador la idea de que es ideal para el puesto.

Dentro de las preguntas que le pueden hacer está una común: '¿cuál es su aspiración salarial?'. Es un aspecto que debería tener claro desde que decidió aplicar a la vacante.

Para que esté preparado, revise los siguientes consejos y las posibles respuestas que puede dar, según expertos.

Analice el sector

Busque referentes salariales en otras empresas. Foto: Andrea Moreno. El Tiempo

Antes de la entrevista, busque información de la empresa y la trayectoria que esta tiene en el sector. Tal vez en otras plataformas de empleo hay una referencia de los salarios o el presupuesto que manejan.

También puede consultar los montos salariales en las páginas del Dane, el Observatorio Laboral para la Educación, revistas y publicaciones especializadas.

"Si, por el contrario, no conoce la empresa, datos como su experiencia, los conocimientos acerca del cargo, el número de idiomas que usted domina y las relaciones con pares en el sector, comienzan a pesar mucho y a darle herramientas para saber cuánto pedir", expresó Patricio Herrera, gerente de Mercadeo y Comunicaciones del Teaching Centre del British Council en Colombia, en charla con elempleo.com, portal especializado de la Casa Editorial EL TIEMPO.

Valore su experiencia

Al tener salarios de otras empresas como referente, usted tiene que valorarse. Revise qué tipo de estudios, experiencia y habilidades ha reunido.

Según Herrera, los años que usted lleva trabajando en el sector son los que más pesan, pues está decidido a asumir mayores responsabilidades. "Por ese motivo se puede solicitar un nivel salarial alto, que será retribuido con la experiencia laboral e intelectual de la persona", señaló.

Posibles respuestas a '¿cuál es su aspiración salarial?'

Entrevista de trabajo. Foto: iStock

Cuando esté frente a frente con el reclutador o su eventual jefe en la entrevista y surge esta pregunta, puede acudir a varias estrategias, según la revista especializada Harvard Business Review de la prestigiosa universidad estadounidense.

Preguntar por el presupuesto

Si no se siente seguro para dar un número, puede preguntar cuál es el límite que tiene la empresa.

"La verdad es que no conozco todo el alcance del puesto en este momento del proceso para dar un salario exacto, pero me encantaría saber el rango salarial presupuestado".

Tras ello, el entrevistador puede darle un valor concreto. Usted tiene segundos para analizar y responder con el salario que aspira a partir del presupuesto. O puede preguntar si tal vez haya posibilidad de negociación.

Evadir la pregunta

Entrevista de trabajo. Foto: iStock

Para concentrarse en por qué usted es ideal para el cargo, puede enfocar la conversación hacia sus cualidades. Evadir la pregunta es incómodo, pero de acuerdo con Harvard Business Review "este pequeño momento de malestar probablemente valga la pena".

Esta es la respuesta a las que puede acudir:

"Sigo comprendiendo bien el puesto y lo que implica. Me encantaría seguir hablando de mis habilidades y de por qué creo que soy apto para la vacante".

Ofrecer su rango salarial

Esta alternativa es la última, por lo que debe estar 100 por ciento seguro de lo que va a responder. Acá es muy útil la información que recopiló en los dos consejos señalados arriba porque le va a dejar claro al entrevistador que usted mismo analizó el mercado y valoró sus competencias.

Algunas respuestas pueden ser, según Harvard Business Review:

"Estoy buscando un salario competitivo que refleje mis cualidades y experiencia. Según mi investigación y los requisitos del puesto tal como los entiendo, esperaría un salario de entre (valor mínimo) y (valor máximo). Por supuesto, estoy dispuesto a hablar de los detalles de todo el paquete de compensación, ya que el salario es solo un factor. Tengo muchas ganas de obtener más información sobre las oportunidades de crecimiento y progreso aquí".

"Dada mi experiencia y mis conocimientos en (nombre sus campos de desempeño), quiero ganar (valor) en mi próximo puesto. He investigado un poco sobre funciones similares y he hablado con personas de organizaciones comparables, todo lo cual me ha ayudado a confirmar ese monto. Sé que sería un activo valioso para su equipo y estoy dispuesto a obtener más información sobre su presupuesto para el puesto y las demás ventajas que ofrece a los empleados".

"He estado investigando sobre puestos similares y tengo entendido que, para alguien de mi nivel con mi experiencia, puedo esperar ganar un salario del orden de (valor mínimo) a (valor máximo). Por supuesto, la compensación no es lo único que me importa. Me gustaría saber más sobre las prestaciones, como tiempo libre y otros beneficios. Lo más importante para mí es encontrar un lugar en el que pueda prosperar. Puedo ser flexible en cuanto a las cifras exactas para un trabajo que encaje perfectamente".

Aplicar estas recomendaciones lo puede acercar a la anhelada firma del contrato.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS