En 10 años colombianos han contado con $ 13,4 billones al dejar empleo

El incremento que trae la tasa de desempleo en el país –a noviembre del 2019 llegó al 9,3 por ciento– y el hecho de que una persona tarde entre seis y ocho meses para ubicarse en otro trabajo son tan solo dos de las principales razones para que los trabajadores hagan un uso adecuado de sus cesantías.

“Nuestra invitación desde Protección es a que las personas encuentren en las cesantías un seguro frente a una coyuntura de desempleo, de modo que cuenten con un auxilio económico temporal”, sostiene Juan David Correa, presidente de la AFP Protección.



Y es que el año pasado, los afiliados a dichos fondos tuvieron que hacer uso de 2 billones de pesos de ese ahorro debido a la terminación del contrato laboral, un monto que comparado con el del 2018 supuso un crecimiento de 11,7 por ciento, según Asofondos, gremio que reúne a las AFP en el país.



Las estadísticas del gremio también indican que en la última década por ese mismo concepto se han retirado 13,4 billones de pesos, es decir, un promedio de 1,34 billones por año.

El uso de ese volumen de cesantías “muestra la importancia que tiene ese ahorro esencial, principalmente, para que el trabajador pueda cubrirse frente a la contingencia del desempleo, que fue el espíritu que precisamente originó la creación de esta prestación salarial”, precisó Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

Los meses en los que se registraron los mayores retiros por terminación de contrato fueron marzo, abril y mayo.

Según cifras del Dane, entre enero y noviembre la tasa de desempleo promedio a nivel nacional se situó por encima del 10 por ciento. El desempleo de las mujeres fue del 12,6 por ciento, mientras que el de la población joven alcanzó el 16,7 por ciento, las tasas más altas registradas.



Ante esta coyuntura, Asofondos reitera el llamado para que los cerca de 6,4 millones de trabajadores que este año recibirán el pago de las cesantías, antes del 14 de febrero, las conserven como mecanismo que en la práctica funge como seguro de desempleo.



Correa, por su parte, sostiene que en Protección no se conforman con decir que las cesantías se deben usar para lo que son. “Acompañamos a las personas en todo el proceso, ayudándoles a tomar decisiones acertadas que les permitan tener un mejor futuro”.



Recuerda que los empleados, por ser afiliados a un fondo de cesantías, también tienen acceso al mecanismo de protección al cesante (MPC), que les garantiza durante su periodo de desempleo y, hasta por seis meses, acceso a los servicios de salud, aporte a pensiones, subsidio familiar, entre otros.



De esta forma, se integran no solo los beneficios monetarios, sino los de intermediación y capacitación laboral para que puedan reintegrarse al mercado laboral en el menor tiempo posible.



Para acceder a este mecanismo, basta con comprometerse a no retirar las cesantías para fines distintos al desempleo y al momento de quedar desempleado dirigirse a la caja de compensación.



