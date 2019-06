¿En qué se gastan la prima los colombianos?

Turismo, pago de deudas, comida, remodelación de la casa, electrodomésticos, compra de ropa, entre otros, son los principales destinos del dinero que reciben los trabajadores en las primas de diciembre y mitad de año.



Así lo establece una encuesta hecha por la firma Yanhaas en las principales ciudades.



En lo que más se usan las primas es en compra de ropa. El 14,9 por ciento de los encuestados tuvo esa opción entre sus respuestas. Le sigue el turismo (12,7 por ciento), y el pago de deudas (12 por ciento).Llama la atención que solo el 1,8 por ciento de los trabajadores destinan alguna parte de la prima al ahorro.

En las ciudades

La compra de ropa es el mayor gasto que hacen en la ciudad de Bucaramanga con un 20,3 por ciento. En Medellín el pago de deudas tiene un 15,7 por ciento y en el lugar donde más ahorra la gente, una vez le llega ese dinero extra, es en Bogotá con 2,8 por ciento.



En Cali es donde hay más trabajadores que usan parte de la prima en el estudio de la familia. Allí, el 9,1 por ciento de los consultados, destinan una porción de esa prestación para este fin.



Así mismo, la proporción de trabajadores que declaran que no reciben prima es significativa, el 31,4 por ciento. Y en donde ese fenómeno es mayor es en Barranquilla, con el 37,4 por ciento.

¿Por qué se la gastan antes?

Pero, ¿Por qué hay quienes se gastan la prima antes de recibirla? “Algunas de las barreras que llevan a los colombianos a gastar su dinero sin control alguno, a no realizar una adecuada planeación de sus gastos y a no ahorrar, están relacionadas con sesgos mentales y de comportamiento que les impiden alcanzar estos propósitos”, explica Elsa Manrique, Vicepresidenta de Estrategia y Desarrollo del Banco Caja Social.



Lo anterior, queda evidenciado en una encuesta que hizo la financiera Confiar, donde solo el 16 por ciento respondió que destinaban los ingresos extras al ahorro, reflejando así, una barrera que está relacionada con el comportamiento, es decir, que las personas saben que ahorrar es importante, pero lo difícil es que lo ponga en práctica.

Algunas de las barreras que llevan a los colombianos a gastar su dinero sin control alguno, a no realizar una adecuada planeación de sus gastos y a no ahorrar, están relacionadas con sesgos mentales FACEBOOK

TWITTER

Cómo aprovecharla

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de los expertos en finanzas personales:



Pague sus obligaciones urgentes. Santiago Rodríguez Raga, PhD y profesor en la Universidad de los Andes, señala que “lo importante es pagar las deudas y no volver a generar otras nuevas hacia el siguiente semestre”.



Haga el esfuerzo de ahorrar. De acuerdo con Fabio Chavarro, Gerente de Juriscoop, “la recomendación, es que la mayor parte de la prima de servicios se destine al ahorro, porque permite tener dinero disponible, pero también para generar inversión, es decir, que dicho dinero genere ingresos adicionales”.



Tenga un presupuesto claro. Una vez que al empleado le hayan pagado la prima y esté libre de compromisos, lo ideal es que analice cuánto le llega y cuáles son las mejores alternativas para invertirla de una mejor manera.



Evite gastos innecesarios. Los expertos aconsejan que, una vez los trabajadores obtengan ese pago, no inviertan el dinero en cosas que no les van a generar ningún tipo de beneficio y tampoco ayudan a la estructura financiera del hogar.



REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS