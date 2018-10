Lo que debe tener un buen asesor financiero

¿Con quién habla usted de dinero? Seguramente con muy pocas personas, porque si bien es un tema que a todo el mundo le importa, nadie comenta sobre sus finanzas en público.

Por eso puede resultar útil encontrar a un buen asesor financiero a quien confesarle los grandes secretos de nuestras cuentas y nuestras deudas, para saber qué podemos hacer con nuestro capital y nuestro patrimonio, por poco que sea.



Ahora bien, encontrar al indicado no siempre es fácil. Didio Peña Infante, asesor financiero y autor del libro 'Usted y el dinero', explica qué es y cómo encontrar a un buen asesor financiero.

Cuando el asesor no está teniendo en cuenta mi condición financiera ni mis sentimientos, es claro que no está preocupado por mi situación financiera, sino por la comisión.

¿En qué momento debo buscar un asesor financiero?



En el momento en el que tiene el deseo de delegar un capital suyo a un tercero. Creo que en ese momento es importante buscar consejo y diferentes puntos de vista.





¿Qué debe buscar una persona en un asesor financiero?

​

Lo principal es encontrar a alguien que le pueda enseñar, que le pueda trasmitir de manera simple conceptos financieros que son relevantes para la toma de sus decisiones.



Usted sostiene que una inversión que no se pueda entender con las cuatro operaciones matemáticas básicas de pronto no es la más indicada. Explíqueme esa idea.



Esa idea viene de la creación de valor. Lo que buscan las finanzas es generar un mayor valor en el patrimonio y las inversiones, y creo que cualquier actividad que genera valor debe ser entendida muy básicamente. Cualquier persona debe poder entender cómo es que dicha inversión genera un mayor valor.

¿Entonces, si mi asesor financiero está muy enredado, mejor busco otro?

​

Si su asesor financiero está muy enredado, dele una oportunidad de que le explique más claramente de tal suerte que usted pueda entender con un conocimiento muy básico matemático qué es lo que se va a hacer con su dinero. Si se enreda mucho, si tiene muchos conceptos técnicos, muchos anglicismos, puede solicitarle que le explique de una forma más sencilla.



Usted también sostiene que a los asesores financieros no les interesan las finanzas de sus clientes...



Este es un concepto un poco agresivo. Si uno se sienta a ver asesores financieros interesados de verdad en que sus clientes crezcan patrimonialmente, son difíciles de encontrar. Generalmente, lo que hay son comerciales financieros con el cartón de asesores, pero realmente la intención que tienen detrás es colocar un producto financiero que les ha sido delegado en su actividad comercial.



Estos ‘asesores’ parten de una necesidad de vender un producto financiero, por ende, no están realmente interesados en la salud financiera del cliente en primera medida. Cabe decir que esta no es una generalidad, pero sí es lo más usual que vemos hoy en las personas que se hacen llamar asesores financieros.





¿Cómo hago para diferenciar si alguien me está vendiendo un producto o me está ayudando?



Yo diría que, como está configurado el sistema, la mayoría de los asesores dependen de un cheque de una institución financiera, lo cual sesga su consejo. Sin embargo, hay gente que se dedica a la venta de productos financieros que realmente entiende el concepto de una relación de largo plazo, sin descuidar su propio interés. Si yo siento que el asesor pone en la mesa mi salud financiera antes que el producto que me está ofreciendo, creo que es un buen indicativo. Cuando el asesor no está teniendo en cuenta mi condición financiera ni mis preguntas ni sentimientos, es una clara indicación de que no está preocupado por mi situación financiera, sino por el cheque de su comisión.

Creo que todas las personas, no importa el nivel económico, tienen la necesidad de un asesor financiero.

¿Dónde encuentra uno a esos buenos asesores financieros?

​

La industria financiera está enfocada en la producción, en la colocación de activos, y esto dificulta encontrar este tipo de personas, pero uno puede mirar indicativos, como cuántos años lleva en una empresa, cuántos años tiene de experiencia. Creo que los seres humanos somos capaces de generar una empatía y percibir qué tanto esta persona está desarrollando su profesión bajo unos conceptos y principios de largo plazo y de colaboración.





¿Y uno independiente?

​

En Colombia es muy complicado, porque la mayoría de asesores dependen de instituciones financieras. Encontrar un asesor financiero idóneo y que se pueda costear es difícil.





¿Los asesores financieros son solo para gente con mucha plata?

​

Esa es la creencia, y digamos que también ha sido un poco la dinámica, pero, realmente, cuando uno busca una persona con vocación de servicio, eso pasa a segundo plano. Creo que todas las personas, no importa el nivel económico, tienen la necesidad de un asesor financiero.





¿Cuánto me puede costar?

​

Eso depende del tipo de asesor financiero y de qué tan estereotipado lo tenga usted para buscarlo. Si cree que el asesor financiero se encuentra en la calle 72 en Bogotá o en Wall Street, seguramente los encontrará con tarifas muy altas, pero si usted cree que es una persona que tiene unos conocimientos superiores a los suyos en temas financieros y empresariales, hay muchos.

Catalina Gallo Rojas

Especial para EL TIEMPO