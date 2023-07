Según expertos en el tema económico, la caída del dolar se traduce en más opciones para los consumidores que deseen adquirir bienes en el exterior, así como también comprar tiquetes aéreos.



El dólar, que no había tenido precios por debajo de los $ 4.000 pesos desde hace un año, antes de las elecciones presidenciales en Colombia, ahora ha caído $ 800 pesos con respecto a su precio en enero de 2023.



En el séptimo mes del año, el peso colombiano, ha tenido una revaluación considerable y se está perfilando como una de las mejores monedas que ha logrado recuperarse en latinoamérica.

En lo relacionado a productos de la canasta familiar, según el Dane el 38 % de los productos de esta son importados, así las cosas, con la caída de la divisa, los colombianos podrán adquirir con más facilidad esos bienes.



Así mismo, quienes usualmente adquieren membresías en plataformas de streaming también verán beneficios en ello.



(Le puede interesar: Así creció su ahorro pensional en el primer semestre solo por rendimientos)

Por otra parte, el momento, según analistas, es el propicio para la compra de tiquetes para viajes al exterior, al igual que el pago de deudas que se tengan en dólares, no obstante, los profesionales advierten que posiblemente esta sea una situación temporal, por lo que si planea hacer viajes después de octubre o en vacaciones de diciembre, debe anticipar la compra de estos tiquetes.



(Lea más: Cuatro consejos para cuidar el bolsillo)



No obstante, por otra parte están lo que se preocupan por la bajada del dólar, como Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), quien indica para Portafolio que “se había presentado una devaluación excesiva del peso si se compara con el resto de la región” y menciona que Anif, adicional a un ejercicio que hizo Corficolombiana, dice que si no pasan las reformas del Gobierno en el Congreso el dólar bajaría a $3.400.



Así mismo, afirma que algunos de los perjudicados son las familias que reciben remesas en el exterior que constituye menores ingresos en moneda local.

El dólar en Colombia: bajadas, subidas y lo que viene para la divisa

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Así funciona el buzón tributario para las personas que deben declarar renta

¡Evite multas! Se acerca la declaración de renta: ¿cómo sabe si debe presentarla?

Cuidado, así puede evitar fraude en el pago de las multas de tránsito