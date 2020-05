Borrón y cuenta nueva de deudores morosos entró en recta final

Después de 13 horas de debate, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en la noche de este martes la ponencia del proyecto de ley de habeas data, conocido como ‘borrón y cuenta nueva’, que relaja las condiciones bajo las cuales se hacen reportes negativos a las centrales de riesgo, y plantea una amnistía por un año para que quien está en mora y pague, sea retirado de dichas listas.



En la primera votación de la ponencia del proyecto el resultado fue de 150 votos a favor y uno en contra. Sin embargo, luego se discutieron las precisiones o sustituciones en algunos de los 16 artículos de la iniciativa.



Finalmente, hacia las 10:30 p.m., la Cámara de Representantes aprobó los artículos 1, 2, 4, 13, 14, 15 y 16 y se citó para este miércoles a las 9:00 a.m. a un nuevo debate para las discusiones de los artículos restantes.



Horas antes, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño Martínez, dijo que “el Gobierno Nacional no se opone al proyecto. Tiene cosas interesantes. Para poder ofrecer crédito se necesita información y por eso hagámoslo de la mejor forma”.

Tres ajustes clave

Londoño afirmó que se pide que se hagan tres modificaciones para que se haga realidad.



En primer lugar, manifestó que se entiende que muchas personas están en problemas en estos momentos de crisis y que como no se quiere que prospere una cultura de no pago, “que la gente vaya a su entidad y busque acordar sistemas de pago, pues es muy diferente la actitud de quien quiere pagar al que no”.



La segunda condición que plantea Londoño es que el que no pago debe tener una información y debe estar reportada en un periodo más largo, hasta el doble del tiempo en mora y cuatro años como máximo.



El funcionario también señaló que a quienes no se quieren poner al día con las deudas se les pueda mantener en las bases hasta por 10 años.



Este miércoles se reanuda la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, para terminar la votación con lo cual el proyecto se convertirá en Ley de la República,

